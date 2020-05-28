Смартфон Samsung Galaxy A41 з камерой 48 Мп обойдется в 7399 грн

28 мая 2020 г., 11:05

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По сообщению украинского представительства Samsung, в нашей стране стал доступен смартфон Galaxy A41, главной отличительной особенностью которого является наличие основной камеры с разрешением 48 Мп.

Новинка оснащена 6,1-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD +. Она базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio P65, располагает ОЗУ объемом 4 ГБ и встроенным накопителем на 64 ГБ (з возможностью расширения картами MicroSD до 512 ГБ). Смартфон выполнен в корпусе с 3D Glastic, а сканер отпечатка пальца в нем встроен в экран.



Модель Galaxy A41 получила тройную основную камеру с сенсором 48 МП, ультраширокоугольную камеру 8 МП, а также камеру для макросъемки 5 МП. А фронтальная имеет разрешение 25 Мп.



Устройство поставляется с фирменной оболочкой Samsung One UI 2.0 на базе ОС Android 10 и оснащено системой безопасности Samsung Knox для защиты личных данных.

Рекомендованная розничная цена Galaxy A41 составляет 7399 грн, но в период с 18 по 31 мая модель доступна для заказа за 7099 грн.

Аккумулятор мощностью 3500 мА * ч с функцией быстрой зарядки поддержит вашу активность в течение дня, не замедляя темпа жизни. Удобный для работы, развлечений и гейминга, Galaxy A41 позволит вам быть на связи, работать, играть и делать замечательные фото и видео очень просто и легко. Поэтому создавайте ваши истории и делитесь с близкими и друзьями — с Galaxy A41 вы сможете использовать все возможности современного смартфона по выгодной цене всего 7399 грн.

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