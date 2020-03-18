Смартфон Neffos A5 с 6-дюймовым IPS-экраном предложат за 1599 грн

18 марта 2020 г., 16:25

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Украинское представительство TP-Link сообщило о старте продаж смартфона Neffos A5 по рекомендованной розничной цене 1599 грн.



Новинка базируется на 4-ядерном процессоре SC7731E и оснащена 1 ГБ оперативной памяти, а также встроенным накопителем на 16 ГБ, который можно расширить microSD-картами до 128 ГБ. В смартфоне установлен FullView-экран с разрешением HD+ (1520х720) и диагональю 6” на IPS-матрице. Дисплей занимает 81% фронтальной панели, а соотношение его сторон составляет 18:9.



В модели Neffos A5 имеется две камеры – основная 5-мегапиксельная и фронтальная 2-мегапиксельная. Стоит отметить, что с помощью последней поддерживается разблокировка методом распознавания лица. Для этого задействована технология искусственного интеллекта, которая динамично анализирует 106 ключевых точек лица.



Емкость аккумулятора в новой модели составляет 3050 мАч, чего будет достаточно для автономной работы до 6 часов при непрерывном просмотре видео



Neffos A5 работает на ОС Android 9.0 Pie (Go Edition), в комплект поставки смартфона входит прозрачный силиконовый чехол и защитная пленка для экрана. На новинку, как и на все смартфоны TP-Link Neffos предоставляется двухлетняя официальная гарантия от производителя.

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