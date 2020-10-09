Смартфон Huawei P smart 2021 оснащен аккумулятором 5000 мАч

9 октября 2020 г., 12:21

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Подразделение Huawei Consumer Business Group провело онлайновую презентацию, где было, в частности, представлено дополнение к серии смартфонов Huawei P smart — новый Huawei P smart 2021.

Новинка оснащена 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 2400×1080, в котором реализована функция фильтрации синего света с помощью режима Eye Comfort, сертифицированного TÜV Rheinland. Среди отличительных особенностей модели — боковая кнопка питания со сканером отпечатков пальцев, для которой заявлено время разблокирования смартфона менее 0,3 с.

В Huawei P smart 2021 поддерживается технология быстрой зарядки Huawei SuperCharge мощностью 22,5 Вт. Сообщается, что после 10 минут подзарядки смартфон способен проработать до двух часов. А емкость 5 000 мАч аккумулятора позволяет смартфону работать на одной зарядке до 35 часов в режиме воспроизведения онлайн-видео.

В состав камера Huawei P smart 2021 входят четыре модуля, включая основной с разрешением 48 Мп и ½-дюймовым сенсором и ультраширокоугольный объектив 8 Мп с охватом 120°. А при ночной фотосъемке окажется полезной высокая светочувствительность и технология искусственного интеллекта. Отмечается, что функция многокадрового шумоподавления позволяет делать четкие фотографии с меньшим уровнем шума даже в очень темных условиях.

Модель Huawei P smart 2021 также оснащена селфи-камерой 8 Мп с функцией бьютификации на основе искусственного интеллекта.

Аппаратная платформа Huawei P smart 2021 включает 8-ядерный чипсет Kirin 710A, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ с расширением объема картой памяти до 512 ГБ. В смартфоне устновлена последняя версия интерфейса пользователя EMUI 10.1 на базе Android.

В Huawei P smart 2021 предустановленна AppGallery, официальная платформа распространения приложений для устройств Huawei.

Модель Huawei P smart 2021 представлен в трех цветах — «Зеленом» (Crush Green), «Золотистом» (Blush Gold) и «Черном» (Midnight Black). С 9 октября смартфон будет доступен в Украине по цене 6499 грн (128 ГБ). Кроме того, первых покупателей, которые приобретут смартфон с 9 до 18 октября, ожидает подарок — беспроводные наушники с активным шумоподавлением Huawei Freebuds 3i.

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