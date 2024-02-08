Смартфон Galaxy S24 Ultra вже на ринку по ціні від 57999 грн

8 февраля 2024 г., 16:35

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За заявою Samsung Electronics, в Україні розпочинаються продажі нових смартфонів серії Galaxy S24. Зазначено, нові пристрої Galaxy S24 у світі, та в Україні зокрема, отримали вдвічі більше передзамовлень, ніж попередня версія S23. Причому у світі понад 65% споживачів обрали преміальну модель – Galaxy S24 Ultra, в Україні цей показник становить 69%.



«Серія Galaxy S24 – це перший крок до нової ери смартфонів зі штучним інтелектом, які перевершують звичайні телефони», – сказав Тхе Мун Ро, президент і керівник підрозділу Mobile eXperience компанії Samsung Electronics. «Galaxy AI назавжди змінить те, як люди взаємодіють зі світом, адже він створений, щоб стати невіддільною частиною нашого повсякденного життя. Ми не можемо дочекатися, щоб побачити, як наші користувачі покращуватимуть своє повсякдення за допомогою Galaxy AI, відкриваючи безмежні можливості».



Galaxy AI пропонує AI-функції, які трансформують спілкування та творчість, а також допоможуть досліджувати світ. Від функцій миттєвого перекладу Live Translate і Chat Assist для безбар’єрного спілкування, до нового стандарту пошуку за допомогою Circle to Search від Google1 – AI покращить досвід користування смартфоном, який пропонує Galaxy S24. Новий процесор обробки зображень ProVisual Engine та набір AI-інструментів для камери дозволять розкрити творчий потенціал та реалізувати свої ідеї – від знімання зображень з новими можливостями масштабування до редагування за допомогою генеративного AI.



Samsung продовжує вдосконалювати нові AI-функції: окрім 13 мов, які вже доступні в AI-функціях, користувачі отримають більше мовних пакетів. Крім того, більшість функцій Galaxy AI також буде поширено на попередні моделі за допомогою оновлень програмного забезпечення, включно зі смартфонами Galaxy S23, S23 FE, Fold5, Flip5 та планшетом Tab S9. За інформацією Samsung, компанія прагне продовжити життєвий цикл своїх смартфонів, тому серія Galaxy S24 матиме сім поколінь оновлень операційної системи та сім років оновлень системи безпеки.



Уже з 7 лютого Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ та Galaxy S24 доступні користувачам як у магазинах партнерів, так і на сайті офіційного інтернет-магазину Samsung. Galaxy S24 Ultra доступний у таких кольорах: титановий сірий, титановий чорний, титановий фіолетовий і титановий жовтий. Пристрої Galaxy S24+ і Galaxy S24 представлені у відтінках онікс чорний, мармуровий сірий, кобальтовий фіолетовий і бурштиновий жовтий.



Ціни стартують від:



· 57 999 грн за Galaxy S24 Ultra



· 46 999 грн за Galaxy S24+



· 37 999 грн за Galaxy S24

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