Смарт-годинник Huawei Watch GT 3 - фокус на пиклування про здоров’я

29 декабря 2021 г., 13:25

–11

голос Tweet

Компанія Huawei анонсувала смарт-годинникі Watch GT 3 з акцентом на їх використання для турбота про здоров’я. З використанням пристрою можна відстежувати, наприклад, частоту серцевих скорочень, рівень кисню у крові, сон, стрес, менструальний цикл тощо. Якщо приділяти цим показникам пильну увагу, це допоможе вберегтися від розповсюджених зимових захворювань. допомагає дбати про здоров’я.



Huawei Watch GT 3 оснащений багатьма інтелектуальними функціями моніторингу, які допоможуть стежити за станом здоров’я взимку, а також дотримуватися здорового способу життя у напружені святкові місяці. Гаджет доступний із повністю оновленим додатком Huawei Health та новітньою функцією «Трилисник покращення способу життя». Тренування, сон, емоції, харчування — важливі складові життя і значно впливають на здоров’я. З огляду на це додаток надсилатиме щоденні нагадування про споживання води, щоденну посмішку, раннє нагадування про сон та обсяг фізичних вправ, аби користувачі могли розвивати здорові звички навіть при напруженому графіку. Коли ви виконуєте повсякденні завдання, пов’язані із підтримкою здоров’я, квітка трилисника розцвітає.



Huawei Watch GT 3 пропонує покращені функції моніторингу тренувань, які відмінно підходять для зимових місяців. Користувачеві доступні понад 100 спортивних режимів, зокрема 18 професійних, 12 видів тренувань просто неба, серед яких альпінізм, катання на лижах, сноуборді та бігових лижах.



Повноцінний сон — це запорука міцного здоров’я. Huawei Watch GT 3 оснащений технологією моніторингу сну Huawei TruSleep 2.0, розробленою Huawei та оптимізованою протягом 4 років. Технологія відстежує стадії сну, серцевого ритму в реальному часі, дихання уві сні й аналізує якість сну, не порушуючи нічний спокій користувача.



Huawei Watch GT 3 може автоматично визначати тривалість сну користувача та представляти його повну структуру (легкий сон, глибокий сон, швидкий сон тощо). Годинник також здатний точно визначати шість типових проблем зі сном: складнощі із засинанням, легкий сон, пробудження вночі, раннє пробудження, множинні сновидіння, нерегулярний сон, і надавати індивідуальні науково обґрунтовані пропозиції для покращення його якості.



На українському ринку нова лінійка доступна в чотирьох варіантах: 46-міліметрова версія — з металевим або фтореластомеровим ремінцем, а 42-міліметрова — зі шкіряним або металевим. Усі пристрої лінійки Huawei Watch GT 3 сумісні з пристроями Android та iOS.

Захист від DDoS-атак тепер можливий за передплатою