Следующим персональным компьютером станут наушники?

17 декабря 2020 г., 14:05

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Прогресс технологий, наряду с продолжающимся сближением обработки сигналов, коммуникаций и сенсоров, может нас удивить неожиданным поворотом эволюции мобильных устройств. По мнению сотрудников университета штата Иллинойс, следующим воплощением носимых компьютеров станут отнюдь не умные часы или очки — мобильные вычисления переместятся в наушники, которые, оснащённые новым аппаратным и программным обеспечением образуют так называемую платформу Earable Computing.

«Переход от сегодняшних наушников к «ушным компьютерам» будет напоминать ранее наблюдавшуюся трансформацию обычных телефонов в смартфоны, — сказал профессор электротехники и компьютерной инженерии, Ромит Рой Чоудхури (Roy Choudhury). — Сегодняшние смартфоны вряд ли можно назвать устройством для звонков, так же и завтрашние наушники вряд ли останутся аксессуарами для смартфонов».

Университетская группа SyNRG работает над совершенствованием мобильных сенсоров и компьютеров более 10 лет. Она находится в авангарде разработки новых алгоритмов Еarable Соmputing и уже экспериментирует с ними на реальных платформах наушников с живыми пользователями.

Два года назад, на конференции ACM SIGCOMM 2018, сотрудники SyNRG рассказали об исследовании ими проблемы подавления гулких шумов, а недавно, на 26-й ежегодной конференции ACM MobiCom, группа представила статьи по трём другим аспектам Earable Computing. Среди них: использование лицевой мимики для детектирования эмоций и создания интерфейса hands-free, реализация акустической дополненной реальности и локализации источника голоса в наушниках с помощью отражений от близлежащих стен.

Носимые в ушах компьютеры в видении SyNRG смогут постоянно отслеживать поведение и здоровье человека, поддерживать акустическое 3D-окружение, предоставлять своевременные голосовые подсказки Alexa и Siri, обеспечивать безопасность и делать тысячу других вещей.

Профессор Чхоудри утверждает, что концепция Earable имеет несомненные преимущества:

Голосовое общение, для человека более естественно, чем работа с клавиатурой или экраном.

Вся активность Earable сосредоточена в голове, которая у людей является эволюционно сложившимся интерфейсом с окружающим мира — большинство органов чувств, кроме осязания, сконцентрированы в голове, как и все средства самовыражения кроме жестикуляции.

Ну и наконец, говорящий с вами человек в наушниках не вызывает такого социального отторжения, как собеседник, нацелившийся на вас камерами умных очков, или не отрывающийся от экрана смартфона.

На пути становления платформы Earable остаётся ряд серьёзных препятствий.

Главным является проблема энергии: для поддержки в наушниках всех автономных вычислений, коммуникаций и датчиков необходимы достаточно ёмкие и компактные источники питания.

Современные наушники довольно удобны, однако никто не носит их, не снимая. Устройства Earable могут находиться в ушах весь день и даже ночью (для контроля ритмов сна) и должны быть достаточно для этого комфортны.

Общение с Earable гораздо сложнее сделать скрытым от окружающих, чем работу со смартфоном. Постоянно работающий микрофон может регистрировать все разговоры пользователя, создавая угрозу для его приватности.

Наконец, угроза здоровью от излучения смартфонов, многократно увеличится если телефон находится в ушах. Хотя нанесение вреда организму сотовым излучением до сих пор не доказано, производители гаджетов тратят миллионы на исследования по минимизации этого фактора риска.

Впрочем, по мнению SyNRG, всё эти волосы вполне реально решить в ближайшие 5 лет. На новом этапе исследований, заручившись поддержкой Национального научного фонда (NSF), компаний Nokia и Google, группа считает, что обладает всеми возможностями и ресурсами для формирования облика зарождающейся отрасли Еarable Соmputing.

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