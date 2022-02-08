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Слабая концовка года не привела к спаду рынка смартфонов в 2021 г.

8 февраля 2022 г., 11:05

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Аналитики Omdia насчитали 1,34 млрд смартфонов, поставленных на мировой рынок в 2021 г.

Относительно предыдущего года, по итогам которого было отгружено 1,29 млрд аппаратов, рост достиг 3,4%. Выход в плюс был во многом обязан повышенному спросу в первом полугодии, тогда как последние кварталы оказались крайне слабыми из-за дефицита комплектующих и сравнительной насыщенности отдельных регионов сбыта.

В финальной четверти года глобальные поставки снизились на 6,6% "YoY", до 356,4 млн устройств.

Samsung сохранила верхнюю строку рейтинга – улучшив поставки на 5,9%, вендор отгрузил свыше 271,5 млн смартфонов.

Рыночная доля Apple за год увеличилась с 16 до 18% - поставки в годовом сравнении выросли на 15,6%, до 236,3 млн iPhone.

Рост каждого из трех крупнейших китайских вендоров – Xiaomi, vivo и Oppo – превысил 20%. У замкнувшей Тор-3 Xiaomi позитивная динамика превысила 28%.
Наиболее высокие темпы увеличения поставок – 48,6% "YoY" – продемонстрировала Realme.

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