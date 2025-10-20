Skyborne представила роботизовану квадропедну систему для ведення вогню

20 октября 2025 г., 8:15

Австралійська компанія Skyborne Technologies оголосила про запуск CODiAQ (Controller-Operated Direct-Action Quadruped) — нової наземної роботизованої системи.



Як зазначається, рішення адаптує квадропедні платформи для бойового використання, інтегруючи модульні збройові навантаження та програмне забезпечення для наведення, кероване АІ.



CODiAQ був розроблений для забезпечення точного дистанційного вогню та пробивання перешкод. Він поєднує вдосконалене АІ-розпізнавання цілей з модулями HAVOC 40mm та CHAOS 12GA від Skyborne. Керування системою здійснюється одним оператором за допомогою портативного контролера. Розробка та випробування CODiAQ фінансувалися спеціалізованим підрозділом уряду США.



Ця роботизована система створювалася для військових, щоб вона була простою та ефективною. Квадропед працює автономно, дозволяючи оператору зосередитися на місії. Навчання користувачів займає лише кілька днів, що дозволяє швидко інтегрувати систему у підрозділи. CODiAQ можна розгорнути за лічені хвилини, і він здатний швидко та точно вражати численні цілі.



Основні технічні характеристики включають: швидке розгортання, АІ для наведення та балістики через оптичний блок (TEOB) для денних/нічних операцій, та високу прохідність. Робот здатний пересуватися по складному рельєфу, лісовій місцевості, а також долати міські перешкоди, зокрема сходи. Система має рейтинг IP-67, що дозволяє її використання у вологих та запилених умовах.



CODiAQ спроектований для роботи в команді людини та машини і зможе інтегруватися з іншими роботизованими системами, як-от безпілотник Cerberus MI, формуючи єдину екосистему бойових можливостей під керуванням АІ.



Skyborne Technologies вже розпочала постачання CODiAQ партнерам уряду США для використання в різних місіях. Система була публічно представлена на виставці AUSA у Вашингтоні.

