Сканер угроз Barracuda выявляет сотни атак, преодолевших шлюз электронной почты

17 марта 2021 г., 17:25

0

Tweet

Компания Barracuda анонсировала обновленную версию сканера угроз электронной почты, который позволяет выявлять такие узконаправленные атаки, как целевой фишинг, компрометация корпоративной электронной почты, перехват писем и выдача себя за другого и т.п. Результатом каждого сканирования является отчет об атаках, обнаруженных внутри, а также уязвимых доменов и сотрудников. Это помогает организациям выявлять пробелы в существующей защите электронной почты и оценивать уязвимости.

В 2020 г. сканер угроз электронной почты Barracuda использовали 4550 организаций для исследования более 2,6 млн. почтовых ящиков и обнаружили свыше 2 млн. атак. В среднем на одно предприятие было обнаружено 512 атак, и в каждом седьмом почтовом ящике (14%) была выявлена, по крайней мере, одна атака, на момент сканирования находящаяся внутри, даже если сообщения прежде сканировались посредством шлюза электронной почты.

Обнаруженные атаки делятся на четыре типа угроз электронной почты: фишинг, мошенничество, вымогательство и компрометация корпоративной электронной почты. Из двух с лишним миллионов обнаруженных уникальных атак фишинг был угрозой номер один, которую упускали из виду решения для защиты электронной почты 59% организаций. Мошенничество стало вторым по распространенности (39%). Вымогательство (9%) и компрометация корпоративной электронной почты (8%) встречаются реже. Однако, как правило, носят более персонализированный характер, а потому гораздо опаснее.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак

0

Tweet