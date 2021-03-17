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Сканер угроз Barracuda выявляет сотни атак, преодолевших шлюз электронной почты

17 марта 2021 г., 17:25
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Сканер угроз Barracuda выявляет сотни атак, преодолевших шлюз электронной почты

Компания Barracuda анонсировала обновленную версию сканера угроз электронной почты, который позволяет выявлять такие узконаправленные атаки, как целевой фишинг, компрометация корпоративной электронной почты, перехват писем и выдача себя за другого и т.п. Результатом каждого сканирования является отчет об атаках, обнаруженных внутри, а также уязвимых доменов и сотрудников. Это помогает организациям выявлять пробелы в существующей защите электронной почты и оценивать уязвимости.

В 2020 г. сканер угроз электронной почты Barracuda использовали 4550 организаций для исследования более 2,6 млн. почтовых ящиков и обнаружили свыше 2 млн. атак. В среднем на одно предприятие было обнаружено 512 атак, и в каждом седьмом почтовом ящике (14%) была выявлена, по крайней мере, одна атака, на момент сканирования находящаяся внутри, даже если сообщения прежде сканировались посредством шлюза электронной почты.

Обнаруженные атаки делятся на четыре типа угроз электронной почты: фишинг, мошенничество, вымогательство и компрометация корпоративной электронной почты. Из двух с лишним миллионов обнаруженных уникальных атак фишинг был угрозой номер один, которую упускали из виду решения для защиты электронной почты 59% организаций. Мошенничество стало вторым по распространенности (39%). Вымогательство (9%) и компрометация корпоративной электронной почты (8%) встречаются реже. Однако, как правило, носят более персонализированный характер, а потому гораздо опаснее.

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