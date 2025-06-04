SK hynix випередила Samsung у глобальних продажах DRAM за І кв.

4 июня 2025 г., 9:35

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Останні дані TrendForce показують, що глобальний дохід від DRAM у І кв. 2025 року досяг 27,01 млрд дол., що на 5,5% менше, ніж у попередньому кварталі. Цей спад був спричинений падінням контрактних цін на традиційні DRAM і скороченням обсягів поставок HBM. Переробка Samsung своїх продуктів HBM3e полегшила виробничі труднощі з HBM. Це спонукало гравців нижчого рівня розпродати запаси і продовжило падіння цін, яке спостерігалося з 4 кварталу 2024 року.



У другому кварталі 2025 року, коли виробники ПК та смартфонів завершать коригування запасів і наростять виробництво систем перед 90-денним періодом відстрочки взаємних мит у США, очікується значне посилення динаміки закупівель бітів. Це призведе до помітного збільшення обсягів поставок постачальників. Щодо цін, TrendForce прогнозує їх відновлення за контрактами на основні види застосування, причому очікується зростання цін за контрактами як на звичайну DRAM, так і на комбіновану DRAM (включаючи HBM).



SK hynix вийшла на перше місце з результатом 9,72 млрд доларів, незважаючи на зниження виручки на 7,1% у порівнянні з попереднім кварталом через зменшення обсягів поставок. Зростання частки поставок HBM3e допомогло компанії зберегти середню ціну продажу порівняно з попереднім кварталом.



Samsung опустилася на друге місце з 9,1 млрд доларів, що відображає різке падіння доходів на 19% у порівнянні з попереднім кварталом. Це було пов'язано головним чином з неможливістю прямого продажу продуктів HBM до Китаю та значним скороченням поставок дорогих HBM3e після перепроектування продукту.



Micron посіла третє місце, зафіксувавши дохід у розмірі 6,58 млрд доларів, що на 2,7% більше, ніж у попередньому кварталі, оскільки розширення масштабів поставок HBM3e компенсувало незначне зниження середньої ціни продажу.



TrendForce відзначає, що в міру переходу трьох провідних постачальників на передові технологічні процеси, ринкові прогалини все частіше заповнюються тайванськими постачальниками, які використовують зрілі технології. Це сприяло значному зростанню квартального доходу Nanya і Winbond у першому кварталі. Nanya розпочала поставки окремих продуктів DDR5, що компенсувало слабкий попит споживачів на DRAM. Компанія зафіксувала дохід у розмірі 219 млн доларів, що на 7,5% більше, ніж у попередньому кварталі.



Winbond продемонструвала значне зростання поставок високощільних продуктів LPDDR4 і DDR4 з нижчою ціною за Гб. Це призвело до зростання доходу в першому кварталі до 146 мільйонів доларів, що на 22,7% більше, ніж у попередньому кварталі, незважаючи на падіння цін.



PSMC, яка звітує лише про внутрішній дохід від споживчої DRAM, зафіксувала падіння в першому кварталі на 1,4% до 11 мільйонів доларів через скорочення обсягів виробництва пластин. З урахуванням послуг з виробництва мікросхем загальний дохід від DRAM впав на 13% у порівнянні з попереднім кварталом через уповільнення попиту з боку споживачів.

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