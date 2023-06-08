SK hynix розпочала масовий випуск 238-шарової 4D NAND

8 июня 2023 г., 17:35

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Компанія SK hynix оголосила про початок масового виробництва 238-шарової 4D NAND флешпам'яті, про розробку якої було заявлено у серпні 2022 року. Наголошується, що на даний час глобальні виробники смартфонів проводять тести на сумісність цього рішення зі своїми пристроями.



"SK hynix розробила рішення для смартфонів і клієнтських твердотільних накопичувачів, які використовуються як пристрої зберігання даних для ПК із застосуванням 238-шарової технології NAND, і в травні приступила до масового виробництва", - йдеться в повідомленні компанії. «Враховуючи, що компанія забезпечила конкурентоспроможність на світовому рівні за ціною, продуктивністю та якістю як для 238-шарової NAND, так і для 176-шарової NAND попереднього покоління, ми очікуємо, що ці продукти сприятимуть збільшенню прибутку в другій половині року».



Заявлено, що 238-шаровий продукт — найменший за розміром NAND — має на 34% більшу виробничу ефективність порівняно з попереднім поколінням 176-шарового, що призводить до значного підвищення конкурентоспроможності витрат.



Крім того, завдяки швидкості передачі даних 2,4 Гбіт/с, що на 50% більше, ніж у попереднього покоління, і що забезпечує приблизно на 20% більші швидкості читання та запису, компанія впевнена, що зможе підвищити продуктивність користувачів смартфонів та ПК, які використовують цю технологію.



Після того, як тест на сумісність продукту зі світовим виробником смартфонів буде завершено, SK hynix почне постачати 238-шаровий продукт NAND для смартфонів і розширить портфель продуктів, таких як твердотільні накопичувачі PCIe 5.0 та твердотільні накопичувачі для серверів великої місткості.

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