SK hynix презентує свій перший зразок CXL на базі DDR5 DRAM

3 августа 2022 г., 9:35

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Компанія SK hynix розробила свої перші зразки пам’яті CXL (Compute Express Link) на основі DDR5 DRAM і зміцнила свою присутність на ринку рішень пам’яті нового покоління.



Мова про форм-фактор зразка EDSFF (Enterprise & Data Center Standard Form Factor) E3.S, він підтримує PCIe 5.0 x8 Lane, використовує стандарт DDR5 DRAM і оснащений контролерами CXL.



Як повідомляється, масове виробництво CXL почнеться в 2023 році



Пам'ять CXL забезпечує гнучке розширення пам'яті у порівнянні з поточним підходом, коли обсяг пам'яті та продуктивність фіксуються після прийняття серверної платформи. CXL також має високий потенціал зростання, оскільки це інтерфейс, призначений для високопродуктивних обчислювальних систем, таких які задіяні в задачах штучного інтелекту і програм, пов’язаних з великими даними.

Перший пристрій пам’яті CXL, розроблений SK hynix, має емність 96 ГБ, що складається з чіпів 24 ГБ DDR5 DRAM на основі 1anm, якій є найновішим технологічним процесом.



«Я розглядаю CXL як нову можливість розширити бізнес пам’ять і створити новий ринок», - сказав Уксонг Кан, керівник відділу планування продукції DRAM, пояснюючи стратегію розгортання пам’яті CXL від SK hynix. - «Ми прагнемо масово виробляти продукти пам’яті CXL до 2023 року і продовжуватимемо розробляти передові технології DRAM і вдосконалені технології упаковування, щоб запустити різні продукти пам’яті з можливістю розширення пропускної здатності/ємності на основі CXL».



«Dell була в авангарді розробки екосистем CXL і EDSFF, просуваючи технологічні стандарти через консорціуми CXL і SNIA та тісно співпрацюючи з нашими партнерами над вимогами до продуктів CXL, щоб відповідати майбутнім вимогам робочого навантаження. Модуль пам’яті SK hynix EDSFF E3.S форм-фактора CXL є прикладом інноваційних продуктів, які клієнти зможуть розгорнути для задоволення своїх зростаючих потреб у пам’яті», – наголосив Стюарт Берке, віце-президент і науковий співробітник Dell Infrastructure Solutions Group.



Доктор Дебендра Дас Шарма, старший науковий співробітник Intel і один із генеральних директорів відділу пам’яті та технологій введення/виведення в Intel, додав: «CXL відіграє важливу роль у розширенні пам’яті для розвитку систем центрів обробки даних. Ми з нетерпінням чекаємо створення та розширення екосистеми пам’яті CXL, а також швидкого розвитку технологічних стандартів через консорціум CXL, співпрацюючи з такими партнерами, як SK hynix».



«AMD в захваті від можливостей прискорення робочого навантаження за допомогою розширення пам’яті за допомогою технології CXL. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з SK hynix у розробці та валідації CXL, оскільки галузь переходить до більш динамічної та гнучкої інфраструктури пам’яті», – відмітив Рагу Намбіар, корпоративний віце-президент відділу екосистем і рішень центрів обробки даних AMD.



«CXL є ключовою технологією, яка матиме вирішальне значення для оптимізації систем пам’яті в майбутньому, і ми активно співпрацюємо з SK hynix у розробці та верифікації пам’яті CXL, щоб сприяти швидкому розвитку екосистеми пам’яті CXL», – сказав Крістофер Кокс, віце-президент. технології в Montage Technologies.



SK hynix також розробила Heterogeneous Memory Software Development Kit 3 (HMSDK) виключно для пристроїв пам’яті CXL. Набір включатиме функції для підвищення продуктивності системи та моніторингу систем під час виконання різних робочих навантажень. Компанія планує розповсюдити його з відкритим кодом у четвертому кварталі 2022 року. Очікується, що кінцеві користувачі, наприклад розробники програмного забезпечення, зможуть ефективніше використовувати пам’ять CXL SK hynix.



Компанія підготувала окремий зразок для оцінки, щоб клієнти могли його легко оцінити. Оскільки наразі не існує сервера, який би підтримував EDSFF E3.S x8 Lane, SK hynix замінила контакти EDSFF виділених зразків на PCI.



SK hynix планує представити продукт на наступних заходах, починаючи з саміту Flash Memory Summit на початку серпня, Intel Innovation наприкінці вересня та Global Summit Open Compute Project (OCP) у жовтні, а також планує провести демонстрацію HMSDK.

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