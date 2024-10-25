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SK Hynix отримала рекордний квартальний прибуток - 5,08 млрд дол.

25 октября 2024 г., 13:25
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Південнокорейська SK Hynix, один з найбільших у світі виробників мікросхем пам'яті, повідомила про рекордний квартальний прибуток.
 
Як зазначається цьому сприяв високий попит на її високошвидкісну пам'ять (HBM), яка використовується в системах для завдань генеративного АІ. SK Hynix зараз є ключовим постачальником Nvidia.
 
За третій квартал дохід компанії склав 17,57 трлн вон (12,7 млрд дол.) проти 18,11 трлн вон, що прогнозували біржові аналітики. Квартальна виручка зросла приблизно на 94% у річному обчисленні з 9,1 трильйона вон.
 
Операційний прибуток досяг 7,03 трлн вон (5,08 млрд дол.) тоді, як Уолл-стріт очікував біля 6,8 трлн вон. Слід зазначити, прибуток у липні-вересні досяг найвищого рівня, відновившись після збитків у 1,8 трлн вон за аналогічний період минулого року.
 
У своєму звіті SK Hynix заявила, що попит на пам'ять для АІ, особливо з боку клієнтів центрів обробки даних, залишався високим у третьому кварталі, що дозволило їй розширити продажі преміум-продуктів.
 
Продажі HBM від цього корейського виробника зросли більш ніж на 70% порівняно з попереднім кварталом і більш ніж втричі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Більш того компанія очікує подальшого зростання.
 
SK Hynix також прогнозує, що попит на пам'ять на ринках ПК і мобільних споживчих товарів, який повільніше відновлювався після спаду, в наступному році буде стабільно зростати на тлі появи пристроїв, оптимізованих для роботи зі штучним інтелектом.
 
Минулого місяця компанія заявила, що розпочала масове виробництво своєї останньої версії HBM і планує здійснити поставки до кінця року.
 

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