SK hynix образовала отдельную компанию Solidigm для выпуска флэш-памяти NAND

30 декабря 2021 г., 17:52

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В октябре 2020 года SK hynix подписала соглашение о приобретении подразделения Intel NAND и SSD за 9 млрд долл. Теперь корейская компания объявила, что на базе этих активов будет создана отдельная компания Solidigm, которая позиционируется как лидер на рынке NAND-решений.



Как отмечается, название новой компании «отражает стремление создать новую парадигму твердотельного хранилища, которая обеспечивает непревзойденное обслуживание клиентов и революционизирует индустрию хранения данных».



Головной офис Solidigm будет находиться в Сан-Хосе (шт. Калифорния), в ее штате - около 2000 сотрудников в 20 офисах по всему миру. Компанию возглавит Роберт Б. Крук (Robert B. Crooke). Он ранее был старшим вице-президентом и генеральным менеджером группы решений Intel для энергонезависимой памяти. Крук возглавляет команду руководителей высшего звена с подтвержденным опытом успешной работы в индустрии хранения памяти. Кроме того, Ли Сок Хи (Lee Seok-hee), президент и со-генеральный директор SK hynix, будет назначен исполнительным председателем Solidigm и возглавит процессы интеграции.



«Как мировой лидер в области инновационных продуктов и решений NAND, мы стремимся расширять возможности в области хранения данных, которые способствуют развитию человека - и все это при создании командной культуры, обеспечивающей гибкость и превосходство», заявил сказал Роб Крук.



После завершения первого этапа транзакции в Solidigm ведется работа над перспективной стратегией и дорожной картой продуктов, которые будут сосредоточены на расширении экосистемы в интересах клиентов, партнеров и акционеров.



Ожидается, что вторая фаза сделки завершится в марте 2025 года или после этой даты, когда SK hynix приобретет оставшиеся активы у Intel, в том числе интеллектуальную собственность, связанную с производством и проектированием NAND, сотрудников отдела исследований и разработок, фабрику в китайском г. Далянь и другие связанные материальные и нематериальные активы.

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