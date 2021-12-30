 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 50 (1294)

19.12 - 26.12

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

SK hynix образовала отдельную компанию Solidigm для выпуска флэш-памяти NAND

30 декабря 2021 г., 17:52
+11
голос

SK hynix образовала отдельную компанию Solidigm для выпуска флэш-памяти NAND

В октябре 2020 года SK hynix подписала соглашение о приобретении подразделения Intel NAND и SSD за 9 млрд долл. Теперь корейская компания объявила, что на базе этих активов будет создана отдельная компания Solidigm, которая позиционируется как лидер на рынке  NAND-решений.

Как отмечается, название новой компании «отражает стремление создать новую парадигму твердотельного хранилища, которая обеспечивает непревзойденное обслуживание клиентов и революционизирует индустрию хранения данных».

Головной офис Solidigm будет находиться в Сан-Хосе (шт. Калифорния), в ее штате - около 2000 сотрудников в 20 офисах по всему миру. Компанию возглавит Роберт Б. Крук (Robert B. Crooke). Он ранее был старшим вице-президентом и генеральным менеджером группы решений Intel для энергонезависимой памяти. Крук возглавляет команду руководителей высшего звена с подтвержденным опытом успешной работы в индустрии хранения памяти. Кроме того, Ли Сок Хи (Lee Seok-hee), президент и со-генеральный директор SK hynix, будет назначен исполнительным председателем Solidigm и возглавит процессы интеграции.

«Как мировой лидер в области инновационных продуктов и решений NAND, мы стремимся расширять возможности в области хранения данных, которые способствуют развитию человека - и все это при создании командной культуры, обеспечивающей гибкость и превосходство», заявил сказал Роб Крук.

После завершения первого этапа транзакции в Solidigm ведется работа над перспективной стратегией и дорожной картой продуктов, которые будут сосредоточены на расширении экосистемы в интересах клиентов, партнеров и акционеров.

Ожидается, что вторая фаза сделки завершится в марте 2025 года или после этой даты, когда SK hynix приобретет оставшиеся активы у Intel, в том числе интеллектуальную собственность, связанную с производством и проектированием NAND, сотрудников отдела исследований и разработок, фабрику в китайском г. Далянь и другие связанные материальные и нематериальные активы.

Захист від DDoS-атак тепер можливий за передплатою

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  