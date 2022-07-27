SK Group інвестуватиме 22 мільярди доларів у високотехнологічні сектори США

27 июля 2022 г., 15:15

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Як повідомляє Reuters, другий за величиною конгломерат Південної Кореї SK Group у вівторок заявив, що планує інвестувати 22 мільярди доларів у Сполучені Штати по напрямку напівпровідників, екологічної енергетики та у біологічні проекти.



SK Group володіє другим за величиною виробником мікросхем пам’яті SK Hynix, а також SK Innovation, материнською компанією найбільшого нафтопереробного підприємства Південної Кореї SK Energy та виробника акумуляторів SK On.



Президент Джо Байден у вівторок віртуально зустрінеться з головою правління SK Group Чей Те Воном (Chey Tae-won), щоб обговорити інвестиції компанії у виробництво та робочі місця в США, повідомив Білий дім раніше.



Ці інвестиції спрямовані на напівпровідники, зелену енергетику та біонауку, що «створює десятки тисяч нових високотехнологічних високооплачуваних робочих місць у США», йдеться в заяві SK, опублікованій у Сполучених Штатах.



Вони будуть надані на додаток до інвестицій конгломерату у розмірі 7 мільярдів доларів для будівництва двох нових гігафабрик у Теннессі та Кентуккі в рамках спільного підприємства з Ford Motor.



Це оголошення є «ще одним доказом успіху зусиль адміністрації щодо створення більш стійких і безпечних ланцюгів постачання та випередження решти світу в технологіях майбутнього», — сказав речник Білого дому.



SK Group планує інвестувати 15 мільярдів доларів у напівпровідникову промисловість за допомогою програм досліджень і розробок, матеріалів, а також створення сучасної упаковки та тестування чипів.



Конгломерат витратить ще 5 мільярдів доларів на інші зелені енергетичні бізнес-напрямки, включаючи системи зарядки електромобілів (EV), виробництво екологічно чистого водню, матеріали для акумуляторів та їх перероблення.



22 мільярди доларів, оголошені у вівторок, є частиною пакета у 52 мільярдів доларів, які минулого року голова правління SK анонсував до інвестування в Сполучені Штати до 2030 року.



У травні SK Group заявила, що протягом наступних п’яти років у Південній Кореї та за кордоном інвестує 247 трильйонів вон (195,24 мільярда доларів) у сектори виробництва напівпровідників, акумуляторів та біофармацевтики.

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