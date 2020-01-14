Ситуация с кибератаками глазами специалистов по безопасности

14 января 2020 г., 15:22

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Компания Bitdefender в конце прошлого года выпустила документ «Hacked Off!», который подготовлен на основе опроса более 6 тыс. профессионалов в сфере безопасности информации из компаний по всему миру.

Более половины опрошенных (57%) оценивают уровень кибербезопасности в компании, в которой они работают, как «очень хороший» или «отличный», почти четверть респондентов (24%) считают его просто «хорошим». На первый взгляд может показаться что кибератаки не представляют большой угрозы для бизнеса.

Однако тот же опрос показал что 57% компаний за прошедшие два года, а также первую половину нынешнего, хотя бы раз, но сталкивались с утечками в результате кибервторжений, и 24% из них — в этом году. Еще почти треть (36%) респондентов не исключили того, что их предприятие подвергается кибератаке в данный момент, вопрос лишь в малом — это пока еще не обнаружено. Данные показатели вызывают определенные вопросы в отношении справедливости того, что объемы атак в киберпространстве за последние 3 года сократились, как говорят некоторые отчеты.

Согласно опросу, из всех рисков, связанных с информационной безопасностью, наибольшие опасения вызывает фишинг, об этом заявило 36% специалистов. Это связано с тем, что техники фишинга позволяют злоумышленнику получить доступ к сети компании с тем, чтобы затем использовать его для серьезных деструктивных действий. На втором месте — трояны (29%), а вот третью строчку поделили между собой программы-вымогатели и проблемы юридического или связанного с комплаенсом характера (тут по 28%).

Большинство опрошенных к числу основных проблем, которые перед ними стоят, отнесли недостаточные объемы ресурсов, необходимых для реализации намеченных планов. Такая ситуация приводит к тому, что больше половины респондентов подумывают отказаться занимаемой должности (53%) именно из-за дефицита финансирования и сотрудников для нормальной работы. Причем проблема с квалифицированными сотрудниками только усугубляется, при том, что вопрос с бюджетами зачастую решается.

Другой значимой проблемой для кибербезопасности компании оказывается несерьезное отношение персонала к инструкциями по информационной безопасности, зачастую даже к самым элементарным правилам. И, как это не удивительно,основными нарушителями здесь оказываются руководители компаний — 57% топ-менеджмента всячески препятствуют введению инструкций по кибербезопасности или сами их не выполняют. Это приводит к тому, что именно руководящий состав компаний становится особенно уязвим для кибератак.

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