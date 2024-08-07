SITA представила вдосконалене рішення для глобального бездротового зв'язку

7 августа 2024 г., 14:35

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Компанія SITA представила вдосконалену версію свого бездротового рішення SITA Mobile Data Access (MDA) 2.0. Повідомляється, воно забезпечує безпечне, надійне та бізнес-класу стільникове eSIM і SIM-з'єднання за всіма технологіями 2G, 3G, 4G і 5G, розширюючи глобальне охоплення до більш ніж 200 країн.



Розроблене для задоволення потреб авіакомпаній, аеропортів, наземних служб, операторів круїзних суден та інших користувачів, яким часто потрібен роумінг, MDA 2.0 також обслуговує тих, хто працює в межах однієї країни. Нове рішення обирає найбільш відповідного мобільного оператора для кожного пристрою залежно від країни та управляє споживанням, фільтруючи URL-адреси, IP-адреси та країни, а також підвищуючи рівень безпеки.



Мартін Сміллі (Martin Smillie), старший віцепрезидент з комунікацій та обміну даними (CDE), сказав: "Місцеві мобільні мережі часто не мають повного покриття та угод про рівень обслуговування, які необхідні для оперативних застосунків, що використовуються в авіації та транспортному секторі. Нашим клієнтам потрібне надійне і якісне обслуговування, а також контроль витрат як на місці, так і за його межами для підтримки операційної ефективності. SITA MDA 2.0 пропонує безперебійне, безпечне та універсальне рішення для глобального економічно ефективного підключення".



SITA MDA 2.0 підключає понад 700 роумінг-партнерів по всьому світу, спеціальний онлайн-портал, що об'єднує інформацію з різних джерел, фільтрацію трафіку для контролю витрат і спеціалізовану цілодобову підтримку. Клієнти можуть обрати модель для кожної країни, регіону або глобальну модель. Рішення інтегрується з рішеннями SITA for Aircraft і SITA Airport, підтримуючи різні моделі ціноутворення і сценарії використання. Деякі з варіантів використання включають: доступ пілотів і екіпажу до планшетів, доступ сканера багажу HHT до BRS, дані технічного обслуговування повітряних суден, резервне копіювання SDWAN, швидкий доступ до нових маршрутів авіакомпаній, доступ до засобів обробки пасажирів в аеропорту і за його межами (оплата за використання, пакети, зони), а також вбудований аплет для перемикання між приватними та громадськими мережами 5G.



Модернізоване рішення також приносить користь клієнтській базі SITA в морському секторі, що розширюється, - для круїзних, поромних і комерційних суден, а також інших транспортних сегментів.



Зазначається, рішення MDA 2.0 вже було успішно впроваджено для заміни застарілого рішення постачальника послуг наземного обслуговування в одному з великих аеропортів у регіоні АТР. Раніше обмежена кількість WI-FI на пероні не давала змоги відстежувати багаж і проводити глобальні операції в різних аеропортах. Нове рішення було розгорнуто протягом декількох тижнів, забезпечивши поліпшену продуктивність і надійне з'єднання, що значно знизило ризик збоїв у наземному обслуговуванні. Це рішення може бути легко впроваджено в аеропортах та інших транспортних секторах.

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