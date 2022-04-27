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Системи штучного інтелекту допомогають затримувать причетних до незаконних збройних формувань

27 апреля 2022 г., 8:05

У ефірі всеукраїнського телемарафону перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін розповів про використання поліцейськими систем штучного інтелекту на блокпостах.

«Ми посилюємо роботу на блокпостах, використанням систем штучного інтелекту. Зокрема до баз даних, які використовують поліцейські уже внесено понад 2 млн осіб. Усі вони належать або до незаконних збройних формувань, злочинних формувань, дизертирів та ін. Саме завдяки цій базі за два тижні було затримано близько 200 осіб, яких передали органам СБУ», – повідомив Євгеній Єнін

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