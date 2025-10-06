SiPearl Athena1 — суверенний процесор, призначений для подвійного використання

6 октября 2025 г., 11:45

Компанія SiPearl оголосила про запуск процесора Athena1 для додатків подвійного призначення.



Базуючись на унікальному досвіді, розробленому в Європі для проєктування Rhea1 (процесора першого покоління SiPearl, присвяченого HPC), Athena1 запропонує функції, спеціально адаптовані для робочих навантажень урядових, оборонних та аерокосмічних застосувань. До них належать, наприклад, безпечні комунікації та розвідка, криптографія та шифрування, обробка розвідувальних даних, тактичні мережі, електронне виявлення або локальна обробка даних на транспортних засобах.



На додаток до своєї обчислювальної потужності, Athena1 характеризуватиметься своєю безпекою та цілісністю.



Сімейство Athena1 пропонуватиме моделі з 16, 32, 48, 64 або 80 ядрами Arm Neoverse V1, залежно від потужності, необхідної для кожного застосування, та їх теплових обмежень, серед інших факторів. Детальні технічні характеристики будуть оголошені пізніше.



Виробництво чипів Athena1 буде доручено TSMC. Пакування спочатку здійснюватиметься на Тайвані, але планується перенести його до Європи, щоб сприяти розвитку цієї промислової екосистеми в Європі.



Комерційний випуск Athena1 запланований на другу половину 2027 року.



«В епоху геополітичної невизначеності, зі зростанням проблем кібербезпеки та збройних конфліктів, технологічний суверенітет Європи дедалі більше нерозривно пов’язаний із суверенним апаратним забезпеченням, чи то для цивільних застосувань, чи, що важливіше, для оборони. Тому для SiPearl було природно капіталізувати досвід, розроблений її R&D командами у сфері HPC, для створення нової версії нашого першого процесора, яка ідеально відповідає потребам подвійного призначення. В рамках дорожньої карти, дорученої нам Європою для сприяння поверненню високопродуктивних процесорних технологій на континент, Athena1 є ідеальним доповненням до Rhea1, допомагаючи утвердити стратегічну незалежність Європи», — підсумував Філіп Ноттон (Philippe Notton), генеральний директор і засновник SiPearl.

