СІО все більше уваги надають BaaS та DRaaS

20 сентября 2024 г., 13:48

0

Tweet

За даними Veeam для резервного копіювання, 85% компаній наголошують на невідповідності між тим, які дані вони можуть відновити та які необхідно відновлювати з урахуванням специфіки бізнес-процесів.

Про це йде мова у звіті компанії «Тенденції в галузі захисту даних», який підготовлено у результаті опитування серед 1200 IT-директорів та фахівців із впровадження.

Згідно з дослідженнями Veeam до кінця року понад 47% IT-керівників та фахівців із захисту даних планують змінити місце роботи та посаду. Основні причини — відсутність необхідних навичок та можливостей для їх отримання, наслідки кібератак, відсутність підтримки з боку керівництва у питаннях адаптації стратегії захисту даних під нові реалії.

Втрата кваліфікованих фахівців, як правило, негативно впливає на роботу всієї компанії. Частково виходом у цій конкретній ситуації може стати співпраця з постачальниками послуг BaaS та DRaaS. Майданчики для віддаленого зберігання бекапів та відновлення IT-інфраструктури відповідно не вирішать кадрової проблеми, проте разом з перерахованими сервісами компанія зможе отримати і необхідну технічну підтримку. Крім цього, фахівці допоможуть підібрати оптимальні параметри бекапування з урахуванням специфіки бізнесу та бюджету.

Також зазначається, що використання застарілих методів резервного копіювання призводить до появи недостатньо повних бекапів або таких, при відновленні з яких частина даних втрачається. У центрі уваги багатьох IT-директорів опинилися навантаження, розміщені в публічних хмарах (IaaS) та дані SaaS-сервісів, кількість яких неухильно зростає. За інформацією Productiv, середня їхня кількість у малому та середньому бізнесі перевищила 370 застосунків станом на кінець 2023 року.

У звіті Veeam зазначається, що третій рік поспіль більша частина респондентів вказують, що вже використовують контейнерну технологію та ще 30% планують почати робити це найближчим часом. Однак лише в кожній четвертій компанії захищають контейнери за допомогою спеціального інструментарію, а резервні копії створюють переважно лише для базового сховища та компонентів БД.

Зберігання бекапів на безпечному віддаленому майданчику

88% учасників опитування зазначили, що вже використовують або планують найближчим часом замовити BaaS чи DRaaS у постачальника хмарних послуг. Це допоможе підвищити надійність зберігання бекапів та забезпечити оперативне відновлення працездатності всієї IT-інфраструктури або хоча б критичної її частини у хмарі у разі аварії.

Картина, яку малюють у Veeam, є досить похмурою. За даними компанії, лише 32% організацій зможуть повністю відновити навіть невеликий стек серверів, причому на це піде щонайменше один робочий тиждень. А за підсумками останнього тесту виконати відновлення даних відповідно до затвердженого раніше плану вдалося лише 58% учасникам опитування. Що стосується частоти проведення самих тестів та оновлення відповідної документації, то компанії роблять це в середньому раз на 7 місяців, а повністю налагоджено процеси з аварійного відновлення даних та перемикання інфраструктури на резервний майданчик лише у 13% респондентів.

Відповіддю на багато викликів, перерахованих у звіті Veeam, може стати хмара: приватна, публічна, гібридна або навіть мульти хмара — все залежить від специфіки бізнесу, вимог до безпеки та потреб компанії. Як мінімум, хмара відповідає концепції «винеси свої дані за межами будівлі», але насправді відкриває набагато більше можливостей у питаннях захисту даних. Тут можна отримати більше, ніж інструментарій автоматизованого створення та відновлення бекапів — а саме можливість протягом короткого часу запустити критичні IT-навантаження на віддаленому майданчику, не допускаючи зупинки бізнесу. Вибираючи постачальника хмарних послуг, звертайте увагу на його досвід, реалізовані кейси захисту даних та наявність сервісів, що відповідають вашим потребам (наприклад, ті самі BaaS і DRaaS). Обов’язково аналізуйте SLA та консультуйтеся з приводу розробки відповідного вам плану аварійного відновлення (DR).

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора