SIM-Networks пропонує хмарну IT-інфраструктуру: апаратне шифрування дисків, додаткові послуги та економія 

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Компанія SIM-Networks вже понад 10 років будує IT-інфраструктуру для своїх замовників, оптимізує їх витрати та оказує різномвнітні консультації у впровадженні хмарних рішень.

Технічна та фінансова гнучкість

Перш за все - кожен сервер у хмарі інтегрований у єдину систему. Щоб масштабувати хмарний сервер, достатньо додати віртуальні ресурси до пулу користувача – для цього не потрібно підключати та налаштовувати нові компоненти. І це дійсно допомагає, коли треба швидко вирішити тимчасові завдання чи, навпаки, планувати довгостроково. У першому випадку компанія може розв’язати екстрену задачу, не купуючи нове «залізо», а потім відімкнути зайві ресурси. У другому - можна планувати витрати довкола конкретних завдань – наприклад, сезонних напливів клієнтів чи запитів на розробку софту для інших відділів.

Відмовостійкість

«Організація стійкості до відмов – це витратний етап, коли ви будуєте IT-інфраструктуру. Для кожного елемента системи потрібні резервні компоненти – доведеться як мінімум подвоїти витрати на «залізо», зазначає проджект-менеджер компанії SIM-Networks Тарас Багнюк.

А надійні хмари за замовчуванням використовують резервування на рівні архітектури – якщо компонент зламається, це не зупинить процеси.

«Відмова обладнання – один з найбільших фінансових ризиків локальної інфраструктури. Для розв’язання таких проблем потрібні компетентні фахівці, запасне “залізо” та час – доки інфраструктура виведена з ладу, компанія не отримує прибутку. Така ситуація неможлива у хмарі. Якщо одна нода перестане працювати, процеси автоматично перейдуть на іншу машину», підкреслює Михайло Москалюк, керівник напряму IT-інфраструктури SIM-Networks:.

2N+1 – приклад схеми резервування у хмарі, коли кожен елемент системи має паралельну копію (це 2N) і ще один пристрій у резерві (+1). Відмовостійкість також організована на рівні дата-центрів: там використовують резервні системи охолодження та живлення, незалежні лінії зв’язку та зони доступності – фізично розмежовані сегменти хмари.

Безпека даних

Для захисту даних потрібен комплекс програмних і фізичних засобів – VPN-тунелі, DDoS-захист, апаратне шифрування дисків, надійні замки, охорона приміщення та інше. Щоб створити такі системи з нуля та підтримувати їх, потрібні значні вкладення.

Оренда сервера хмари – спосіб розмістити дані в середовищі, де ці умови вже є. Дані у хмарі розподілені за різними фізичними машинами, а кожен сервер використовує апаратне шифрування дисків – так зловмисникам складніше отримати доступ до них.

Крім того, надійні провайдери розміщують обладнання у професійних центрах обробки даних з електронними замками, розмежованими рівнями доступу до обладнання, системами сигналізації та іншим захистом.

Додаткові сервіси платформи

Хмарна інфраструктура – ​​це ще й додаткові модулі та послуги. Приклади таких сервісів – системи ідентифікації користувачів, інструменти балансування навантаження, створення VPN-підімкнень тощо. У випадку з локальною інфраструктурою ці засоби доведеться шукати та під’єднувати самостійно.

«Навіть якщо використовувати безкоштовне програмне забезпечення, компанії потрібні фахівці, які інтегрують інструменти в єдину систему. Організація бекапів – один з найважливіших етапів такої інтеграції. У хмарі для цього достатньо вказати параметри в панелі керування – резервні копії зберігатимуться автоматично», зазначив Тарас Багнюк.

Технічна підтримка

Підтримка й обслуговування «заліза» – постійний пункт витрат при локальному розміщенні. У ці витрати входить оренда приміщення, оплата електроенергії, купівля та заміна компонентів, зарплати та час IT-штату та інше. У хмарі такі умови – відповідальність провайдера.

При цьому клієнт отримує підтримку фахівців, які знають особливості хмарної платформи та запускали багато проєктів на її основі. Консультації експертів допоможуть вибрати оптимальне рішення та спростять повсякденну роботу з інфраструктурою.

Крім того, один із принципів хмари – стандартизація обладнання. Цей підхід мінімізує витрати часу на планові роботи або усунення несправностей.

Як компанії використовують хмарні сервери

Міграція у хмару, налаштування VPN та бекапів у хмарі

На старті проєкту клієнт мав віртуальні сервери Windows.

При цьому він уже мав досвід краху системи в минулому, наслідки усували важко та довго. У клієнта не було актуального бекапу, тому довелося знову розгорнути гіпервізор, встановити ОС, відтворити дерево каталогів, файлову систему та ролі для кожного користувача тощо. Саме тому організація резервного копіювання була одним з головних завдань компанії.

Рішення: експерти SIM-Networks перенесли віртуальні сервери клієнта до хмарної інфраструктури. У хмарі налаштували двоетапну автентифікацію, журналювання ОС, а також розгорнули віртуальний маршрутизатор для VPN IPSec-тунелів. Ці тунелі забезпечили захищене під’єднання співробітникам клієнта.

«Для резервного копіювання дисків ми підімкнули послугу автоматичного резервного копіювання – BaaS. Рішення допомогло компанії заощадити завдяки можливості створювати бекапи окремих дисків. Також компанія отримала вищий рівень захисту даних – резервні копії зберігаються як локально, так і на віддаленому майданчику. Якби такий проєкт реалізували з урахуванням традиційної серверної інфраструктури, знадобилися б великі вкладення», підкреслив Тарас Багнюк.

Аудит і перенесення IT-ресурсів у хмарний сервер

До початку проєкту замовник користувався інфраструктурою з кількох серверів з використанням віртуалізації. Керівництво компанії вирішило перенести IT-ресурси до європейського дата-центру, щоб підвищити рівень безпеки.

Клієнт вибрав хмару, щоб зберегти максимальну гнучкість в управлінні інфраструктурою. Проєкт містив не лише створення інфраструктури, а й повну міграцію даних, яку провели фахівці SIM-Networks.

Рішення: наші експерти провели аудит інфраструктури перед перенесенням даних. У процесі вони знайшли ресурси, які простоювали та нераціонально використовувалися. Потім провели оптимізацію – це зменшило витрати замовника.

Клієнт залишився задоволеним – платформа відповідала вимогам до безпеки та гнучкості управління. Усі роботи зі створення інфраструктури та перенесення даних провели «під ключ» – співробітники компанії одразу розпочали роботу після завершення проєкту.

Як вибрати хмарного провайдера

Вибір хмарного провайдера – стратегічне рішення бізнесу разом з вибором платформи. Підписуючи договір з постачальником послуг, ви вибираєте партнера, який відповідатиме за IT-фундамент компанії – на цьому не варто економити.

До зони відповідальності провайдера може входити як базова підтримка, так і індивідуальний супровід проєкту.

SIM-Networks може надати готову конфігурацію хмарного сервера «з коробки», адмініструванням займуться ваші співробітники. Але якщо компанії потрібне індивідуальне рішення на базі хмари, послуги адміністрування або допомога з міграцією даних, команда SIM-Networks візьме ці завдання на себе.

Якщо хочете дізнатися більше, ознайомтеся з послугою оренди сервера хмар або зверніться до нас через чат на сайті компанії – ми готові проконсультувати 24/7, без вихідних.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада