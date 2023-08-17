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Silicon Motion вимагатиме відшкодування збитків після розірвання угоди поглинання з боку MaxLinear

17 августа 2023 г., 13:45

Як пише Reuters, тайванська компанія Silicon Motion звинуватила MaxLinear в порушенні угоди про злиття і заявила, що вимагатиме від американської компанії відшкодування збитків, що перевищують суму компенсації за розірвання угоди.

У липні MaxLinear відмовилася від угоди вартістю майже 4 мільярди доларів з придбання виробника контролерів пам’яті Silicon Motion.

Згідно з угодою, укладеною в травні минулого року, MaxLinear може бути зобов’язана виплатити Silicon Motion компенсацію за розірвання угоди в розмірі 160 мільйонів доларів. Однак, сама тайваньська компанія буде зобов’язана виплатити 132 мільйони доларів, якщо угода буде розірвана за певних обставин.

У липні MaxLinear заявила, що компанія зазнала «суттєвих несприятливих наслідків», що дає їй право розірвати угоду про злиття.

Розірвання угоди стане предметом арбітражного розгляду в Міжнародному арбітражному центрі Сінгапуру.

Silicon Motion також заявила, що компанія має намір відновити оголошення та виплату дивідендів на щорічній основі.

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