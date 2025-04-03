Сили оборони успішно використовують бойовий модуль з AI Wolly

3 апреля 2025 г., 8:25

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Бойовий модуль Wolly з дистанційним керуванням та штучним інтелектом, на який встановлюється кулемет ПКТ калібром 7.62 мм кодифікований та вже закуповується для потреб ЗСУ. Встановлення на опорних пунктах підрозділів, блокпостах, пунктах спостереження, вогневих позиціях, дозволяє використовувати модуль не лише для ведення вогню, але й для дистанційного спостереження за полем бою. І головне – завдяки сучасним системам зв’язку оператор комплексу може знаходитися на безпечній відстані.

Озброєння комплексу призначено для ураження неброньованої техніки та живої сили противника. Автономність його роботи – до 130 годин. А компактні розміри та мала вага (30 кг) забезпечує мобільність – доросла людина в змозі транспортувати Wolly самостійно.

Створення Wolly розпочалася у 2022 році, вже у 2023 році модуль пройшов перші випробування з урахуванням реального бойового досвіду. В його конструкцію інтегровано зокрема автоматичний балістичний розрахунок та дистанційне керування з планшета. Головна особливість – наявність AI для розпізнавання живої сили та техніки противника в автоматичному режимі. У разі виявлення ворога, він захоплює ціль, супроводжує її та вираховує балістику для відкриття вогню.

Як зазначається, Wolly вже ефективно застосовується на фронті у реальних бойових умовах, як самостійно, так і в інтеграції з різними типами наземних роботизованих комплексів. Зокрема, вже є підтвердження успішного ураження живої сили противника на відстані понад 900 м.

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