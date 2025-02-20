Сили безпілотних систем розпочали підготовку операторів американського розвідувально-ударного комплексу V-Bat

20 февраля 2025 г., 8:25

Командування Сил безпілотних систем ЗСУ повідомило про початок навчання на новітньому БпЛА V-Bat.

Як зазначається, в одному з навчальних центрів оператори Сил безпілотних систем розпочали підготовку на розвідувально-ударному комплексі американського виробництва V-Bat (MQ-35A).

Особливість цього безпілотного комплексу використання VTOL (вертикальний зліт та посадка - не потрібна злітна смуга, достатньо площадки 4х4 метри.

V-Bat забезпечує глибинну розвідку до 150 км з максимальною висотою польоту до 6 км.

БпЛА може триматися «у повітрі» до 10 годин.

Систему оснащено камерой з лазерним наведенням, а також камерой з оптичним зумом 320 крат.

Система забезпечує точне позиціонування без наявності GPS.

Зазначається, що борт може нести ударний дрон або, навіть, ракету.

V-Bat є універсальним інструментом, який може використовуватися для розвідки, спостереження, ідентифікації цілей та завдавання ударів.

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