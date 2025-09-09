SiFive представила друге покоління своїх чипів Intelligence на базі відкритої архітектури RISC-V

9 сентября 2025 г., 12:25

Компанія SiFive представила друге покоління своєї лінійки Intelligence, що включає п'ять нових продуктів на базі відкритої архітектури RISC-V. Ці рішення, розроблені для прискорення AI-навантажень, оснащені покращеними можливостями скалярних, векторних та матричних обчислень. Завдяки новим векторним розширенням, які дозволяють ефективніше обробляти декілька точок даних одночасно, чипи можуть значно прискорювати AI-моделі, ідеально підходячи для периферійних AI-застосувань.

Нова лінійка включає два абсолютно нових продукти — X160 Gen 2 та X180 Gen 2, які орієнтовані на застосунки для глибокого периферійного обчислення (far edge) та IoT. Вони забезпечують високу ефективність у компактному формфакторі та надають передові AI-функції для таких галузей, як автомобільна промисловість, автономна робототехніка та «розумний» IoT. Зокрема, X160 та X180 мають функції векторної обробки, що прискорюють конволюції, які використовуються моделями комп'ютерного зору для обробки зображень. За словами SiFive, X180 на 10% швидший за X160 та має вбудовану кеш-пам'ять загальним обсягом понад 4 мебібайти (mebibytes).

До оновленої лінійки також увійшли X280 Gen 2, X390 Gen 2 та XM Gen 2. Ядро X280 орієнтоване на споживчі пристрої, такі як гарнітури доповненої реальності, тоді як X390 може використовуватись в автомобілях та інфраструктурних системах, виконуючи векторну обробку в чотири рази швидше. Інженери SiFive вдосконалили ці два дизайни новим співпроцесорним інтерфейсом, що спрощує їх інтеграцію в системи-на-чипі з AI-прискорювачами.

Компанія SiFive була оцінена у 2,5 млрд дол. після останнього раунду фінансування у 2022 році. Вона розробляє дизайни CPU на основі відкритої архітектури набору інструкцій RISC-V, що визначає набір низькорівневих обчислювальних операцій, які чип використовує для обробки даних.

Згідно з опитуванням Deloitte, очікується зростання AI-навантажень щонайменше на 20% у кожному технологічному середовищі, зокрема зростання обчислень AI на периферії на 78%. За словами генерального директора та президента SiFive Патріка Літтла (Patrick Little), компанія вже бачить значне зацікавлення у новій серії X100 з боку двох американських напівпровідникових компаній «першого ешелону». Усі п’ять продуктів Intelligence Gen 2 вже доступні для ліцензування, а перші чипи очікуються у другому кварталі 2026 року.

