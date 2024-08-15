SiFive переходить на AI-процесори на базі RISC-V для дата-центрів

15 августа 2024 г., 14:35

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Компанія SiFive модифікувала своє високопродуктивне ядро RISC-V для збільшення масштабованості при проєктуванні AI-чіпів для центрів обробки даних. P870-D на базі RISC-V для дата-центрів - це варіант попередньої моделі P870, що масштабується до 256 ядер і додає інші функції для AI-чіпів для дата-центрів.



P870-D підтримує відкритий протокол AMBA CHI та інші стандартні протоколи, включно з Compute Express Link (CXL) та CHI chip to chip (C2C) для гетерогенних конфігурацій систем на кристалі (SoC) і чиплетах. SiFive також працює з Arteris над реалізацією мережі на кристалі (NoC) з розподіленим і масштабованим IOMMU для прискорення вводу-виводу віртуалізованих пристроїв, що також важливо для відповідності останнім вимогам функціональної безпеки та захисту.



У P870-D також додано функції Reliability Availability Serviceability (RAS) для виявлення помилок до їхнього виникнення та захисту цілісності даних, що допомагає запобігти простоям і забезпечити загальну надійність системи.



"Це наша перша реальна спроба створити ядро для дата-центрів", - повідомив Ян Фергюсон (Ian Ferguson), старший директор SiFive. "Що цікаво, так це створення енергоефективного процесора, векторного рушія і матричного математичного процесора, що масштабується до 256 ядер, а не до 16 на одному кристалі або на чиплетах".



Крім RAS, ядро містить підтримку 57-бітної віртуальної пам'яті через розширення Sv57 і підтримку апаратної віртуалізації для гіпервізорів за допомогою розширення RVA23 RSIC-V.



"Ми хочемо зосередитися на обчислювальній підсистемі та повинні бути в курсі тенденцій розвитку HBM, а це означає досить тісні зв'язки з третіми сторонами в рамках дорожніх карт. Ми вважаємо, що можна придумати чудову архітектуру чипа, але програмне забезпечення, яке було написано, нетривіальне", - каже Ян Фергюсон. "Оскільки ми працюємо з RVA23, ми можемо повторно використовувати багато програмного забезпечення, але є і специфічні речі, пов'язані з безпекою за допомогою WorldGuard, розробленого SiFive. Xen, KVM і LInix працюватимуть добре, але найцікавіше — масштабування процесорів, і ми багато працюємо над компіляторами. Middleware відповідатиме консорціуму відкритого програмного забезпечення RISE RISC-V, але ми працюємо над інструментами розробки, щоб вони добре працювали, і спільно з RISE працюємо над інструментами розробки, щоб вони масштабувалися. У нас є замовники, які беруть наші IP і впроваджують їх на 7 нм у Китаї та на 3 нм, і ми зробили більшу частину моделювання для 3 нм".



Процесорний протокол P870-D RiSC-V уже зараз постачають провідним замовникам, а остаточний випуск відбудеться до кінця 2024 року.

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