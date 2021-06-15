Siemens ускорит процессы моделирования благодаря поглощению Nextflow Software

15 июня 2021 г., 14:25

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Компания Siemens объявила о поглощении Nextflow Software – независимого поставщика передовых решений гидродинамического моделирования (CFD) на основе метода частиц.



Nextflow Software войдет в состав подразделения Siemens Digital Industries Software. Быстрые бессеточные CFD-решения Nextflow Software дополнят программный портфель Simcenter, являющийся частью портфеля Xcelerator «Сименс», который включает в себя как программное обеспечение, так и сервисную составляющую. Это позволит ускорить расчеты CFD задач, требующих сложной нестационарной постановки, для всех ключевых индустриальных направлений – автомобильного, аэрокосмического, морского и других. Реализованные технологии будут применяться для исследования таких процессов, как смазка редукторов, колебание жидкостей в резервуарах, охлаждение электродвигателей разбрызгиванием и других.



«Нашим заказчикам все чаще требуется сложное моделирование на самых ранних этапах проектирования. Как следствие, наблюдается высокий спрос на быстрые автоматизированные CFD-решения для расчета нестационарных течений, учитывающих и газ и жидкость – комментирует Жан-Клод Эрколанелли, старший вице-президент отдела моделирования и решений для испытаний подразделения ПО подразделения Siemens Digital Industries Software. – Бессеточные технологии позволяют решать подобные проблемы и быстро приводят к результату, а также способствуют снижению временных и финансовых затрат».



Технологии Siemens Digital Industries Software уже занимают прочные позиции на рынке CFD-технологий, куда Siemens поставляет как CAD-ориентированные, так и высокоточные решения для целей механического и электрического проектирования. С появлением в портфолио Simcenter метода сглаженных частиц (SPH-технологии) от Nextflow Software аналитики смогут пользоваться взаимодополняющими возможностями сеточных и бессеточных алгоритмов решения. Это позволит объединить сильные стороны разных технологий и увеличить сферу их применения.



«Мы очень рады присоединиться к Siemensи расширить горизонты CFD-моделирования для наших заказчиков, – говорит глава Nextflow Software Венсан Перье. – На сегодняшний день не существует единого способа валидации для всех промышленных отраслей. По мере усложнения проблем и сокращения цикла проектирования аналитики стремятся найти оптимальный баланс между точностью и продолжительностью вычислительных процессов. SPH-решения Nextflow Software идеально дополняют CFD-приложения портфолио Simcenter и позволяют приблизиться к этой цели».

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