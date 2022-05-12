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Siemens повністю йде з росії

12 мая 2022 г., 16:05

Німецький концерн на тлі війни росії в Україні ще у березні припинив проекти в рф. Тепер Siemens повністю згортає бізнес у РФ.

Процедура припинення виробничої та операційної діяльності в цій країні вже розпочалася, повідомляється у прес-релізі Siemens, оприлюдненому сьогодні, 12 травня.

"Ми засуджуємо війну в Україні та вирішили провести впорядкований процес, щоб згорнути нашу промислову діяльність у росії. Це було непростим рішенням, враховуючи наш обов'язок дбати про наших співробітників та давні стосунки з клієнтами на ринку, на якому ми працюємо вже майже 170 років", заявив глава Siemens Роланд Буш (Roland Busch).

Це оголошення збіглося за часом з оприлюдненням показників Siemens за другий квартал 2022 року, протягом якого виторг компанії у росії досяг 1,2 млрд євро. Це вдвічі менший обсяг прибутку, аніж за аналогічний період поперднього року.

Глобально продаж компанії за півроку виріс на 17% до 33,537 млрд евро. Чистий прибуток снизився на 23% до 3,01 млрд евро.

У росії Siemens генерує близько одного відсотка свого прибутку. Німецький концерн має у РФ близько трьох тисяч співробітників.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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