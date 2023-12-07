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Швидкість передачі по оптичному волокну досягла 22,9 петабіта на секунду

7 декабря 2023 г., 14:45
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Швидкість передачі по оптичному волокну досягла 22,9 петабіта на секунду

За повідомленням NICT, її дослідники змогли досягти швидкості передавання даних оптичним кабелем 22,9 петабіта на секунду, що більш ніж удвічі перевищує попередній рекорд у 10,66 петабіта на секунду.

Для цього було використано багатодіапазонний сумісний MIMO-приймач, щоб вперше об'єднати багатодіапазонний WDM і багатоядерний, багаторежимний SDM. В експерименті було використано 293 хвильових канали в одному діапазоні (S-діапазон) і 457 у двох інших діапазонах (C- і L-діапазони), що в цілому склало 750 WDM-каналів. Ці канали покривали смугу частот у 18,8 ТГц.

Крім того, для модуляції сигналу використовувалася технологія поляризаційно-мультиплексованого 256 QAM.

Кількість просторових каналів у багатосмуговій передачі WDM збільшилася - у 28,5 раза. Кожна жила волоконно-оптичного кабелю може передавати дані зі швидкістю від ~0,3 до 0,7 петабіта на секунду. Якщо скласти їх, то загальна швидкість становитиме 22,9 петабіта на секунду.

Автори доповіді NICT зазначили: "Досягнута швидкість передавання даних містить накладні витрати на реалізований код корекції помилок, і демонстрація показує, що за більш оптимізованого кодування може бути досягнуто до 24,7 Пбіт/с. Це більш ніж у 1000 разів перевищує швидкість передачі даних у сучасних оптоволоконних системах зв'язку".

Попри те, що чотириядерні MCF без зв'язку підходять для ранньої адаптації, прогнозується, що в майбутньому потреба в трафіку даних збільшиться на три порядки, що потребуватиме додаткового розвитку телекомунікаційної інфраструктури з використанням оптичних волокон надвеликої місткості. Це дослідження NICT - великий крок до того, щоб у майбутньому Інтернет став набагато швидшим.

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