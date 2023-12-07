Швидкість передачі по оптичному волокну досягла 22,9 петабіта на секунду

7 декабря 2023 г., 14:45

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За повідомленням NICT, її дослідники змогли досягти швидкості передавання даних оптичним кабелем 22,9 петабіта на секунду, що більш ніж удвічі перевищує попередній рекорд у 10,66 петабіта на секунду.



Для цього було використано багатодіапазонний сумісний MIMO-приймач, щоб вперше об'єднати багатодіапазонний WDM і багатоядерний, багаторежимний SDM. В експерименті було використано 293 хвильових канали в одному діапазоні (S-діапазон) і 457 у двох інших діапазонах (C- і L-діапазони), що в цілому склало 750 WDM-каналів. Ці канали покривали смугу частот у 18,8 ТГц.



Крім того, для модуляції сигналу використовувалася технологія поляризаційно-мультиплексованого 256 QAM.



Кількість просторових каналів у багатосмуговій передачі WDM збільшилася - у 28,5 раза. Кожна жила волоконно-оптичного кабелю може передавати дані зі швидкістю від ~0,3 до 0,7 петабіта на секунду. Якщо скласти їх, то загальна швидкість становитиме 22,9 петабіта на секунду.



Автори доповіді NICT зазначили: "Досягнута швидкість передавання даних містить накладні витрати на реалізований код корекції помилок, і демонстрація показує, що за більш оптимізованого кодування може бути досягнуто до 24,7 Пбіт/с. Це більш ніж у 1000 разів перевищує швидкість передачі даних у сучасних оптоволоконних системах зв'язку".



Попри те, що чотириядерні MCF без зв'язку підходять для ранньої адаптації, прогнозується, що в майбутньому потреба в трафіку даних збільшиться на три порядки, що потребуватиме додаткового розвитку телекомунікаційної інфраструктури з використанням оптичних волокон надвеликої місткості. Це дослідження NICT - великий крок до того, щоб у майбутньому Інтернет став набагато швидшим.

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