Швейцарська PFIFFNER розглядає можливість будівництва заводу в Україні

8 июля 2025 г., 10:25

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Швейцарська компанія із виробництва енергетичного устаткування PFIFFNER-Group передала Уряду України сертифікат на суму 100 тис. швейцарських франків на закупівлі обладнання для потреб української енергетичної системи. Також швейцарський виробник розглядає можливості збудувати новий завод в Україні. Про це йшлося під час онлайн-зустрічі між Першим віце-прем’єр-міністром України - Міністром економіки України Юлією Свириденко та Виконавчим директором швейцарської промислової групи PFIFFNER-Group Марселем Руфенахтом.

«Ми вдячні компанії PFIFFNER-Group за внесок у відновлення енергосистеми — це сертифікат на 100 тисяч франків і потенційні інвестиції в будівництво заводу в Україні. Така підтримка зміцнює нашу енергетичну стійкість в умовах постійних атак», - зазначила Юлія Свириденко.

Вона подякувала керівництву PFIFFNER-Group за вже надану раніше гуманітарну технічну допомогу енергетичній галузі України. Також сторони обговорили перспективи подальшої співпраці, зокрема можливість відкриття виробничого підрозділу цієї швейцарської компанії в Україні.

«Уряд реалізує політику «Зроблено в Україні», яка стимулює залучення інвестицій у реальний сектор, посилює несировинний експорт та розвиває внутрішнє виробництво. Для великих інвесторів дуже цікавою, зокрема, є програма підтримки проектів зі значними інвестиціями. За її умовами інвестор може отримати від держави компенсації до 30% капітальних інвестицій для проектів вартістю понад 12 мільйонів євро», - наголосила Юлія Свириденко.

Під час розмови Марсель Руфенахт також підтвердив, що компанія PFIFFNER-Group припинила будь-які відносини з російською федерацією та висловив готовність і надалі підтримувати Україну в умовах збройної агресії з боку москви.

Навесні 2023 року PFIFFNER-Group вже передала Україні допомогу у вигляді енергетичного обладнання — шести трансформаторів струму на понад 300 тис. швейцарських франків.

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