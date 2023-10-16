Швейцарія надасть Україні 100 млн євро на розмінування

16 октября 2023 г., 8:45

0

Tweet

Міністерство економіки України повідомило, що швейцарський уряд виділить понад 100 млн євро на гуманітарне розмінування в Україні упродовж наступних 4 років.

Як зазначила Юлія Свириденко, міністр економіки України, плануючи роботи наша країна дотримується міжнародної системи пріоритетів розмінування. У першу чергу обстежується критична інфраструктура, наприклад, газогони, лінії електропередач. Друге – це безпека громадян, обстеження домівок. Третє - землі сільськогосподарського призначення. І на завершення - ліси і надводне-підводне розмінування.

«Масштаби забруднення України мінами та снарядами, що не вибухнули, безпрецедентні та найбільші з часів Другої світової війни. Самотужки наша держава вирішити проблему не в змозі. І ми дуже вдячні Уряду Швейцарії за допомогу та підтримку, яку отримує Україна в цій сфері», - зазначила Юлія Свириденко.

Своєю чергою Ігнаціо Кассіс, федеральний радник із закордонних справ Швейцарії, запевнив що його країна й надалі налаштована тісно співпрацювати з урядом України в питаннях гуманітарного розмінування. За його словами, уряд Швейцарії планує, що Друга Міжнародна донорська конференція з гуманітарного розмінування України відбудеться наступного року в їх країні.

Нагадаємо, учасниками Першої Міжнародної донорської конференції щодо гуманітарного розмінування в Україні, яка відбулася у Хорватії, стали представники понад 40 іноземних держав. За результатами заходу низка країн оголосила про надання Україні підтримки на гуманітарне розмінування. Загалом з урахуванням раніше отриманих на розмінування та інші виклики, повʼязані із війною, коштів та з урахуванням нових пакетів допомоги, про які оголошено на Конференції, підтримка сягає майже півмільярда євро.

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні

0

Tweet