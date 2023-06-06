Шведський стартап evroc залучить 3 млрд євро для "гіпермасштабних" дата-центрів

6 июня 2023 г., 17:32

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Як пише Reuters, шведський стартап evroc, який підтримують EQT Ventures та Norrsken VC, планує залучити та інвестувати 3 мільярди євро протягом наступних кількох років, щоб розпочати роботу двох "гіпермасштабних" центрів обробки даних.





Попит на дані в Європі стрімко зростає, але більшість хмарних сервісів пропонується кількома американськими компаніями, відомими як гіперскейлери або оператори великих дата-центрів.





Очолювана серійним підприємцем Маттіасом Остремом (Mattias Åström), компанія evroc планує зберігати дані в Європі. Компанія зібрала посівний капітал і планує побудувати вісім гіпермасштабних центрів обробки даних до 2028 року, три центри розробки програмного забезпечення та працевлаштувати понад 3000 осіб.





"Це дуже амбітний проект. Нам потрібно буде постійно залучати фінансування протягом наступних п'яти років", - сказав Острём в інтерв'ю Reuters.





Він використовуватиме технологію під назвою "екологічний балансир навантаження", яка переміщуватиме обробку даних між ЦОД evroc залежно від того, де відновлювані джерела енергії є найбільш доступними і дешевими.





"Коли в Іспанії світить сонце, ми переносимо обробку даних в Іспанію; коли в Нідерландах дме вітер, ми переносимо обробку даних туди", - прокоментував Острём.





У Швеції з'явилося кілька "зелених" підприємств, таких як сталеливарне підприємство H2 Green Steel, яке використовує безвикопні технології, і компанія Northvolt, що виробляє акумулятори для електромобілів.





Evroc планує відкрити пілотний центр у Стокгольмі наступного року, а також розпочати пошук місця для розміщення одного центру обробки даних у Північній Європі та ще одного - у Південній Європі.

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