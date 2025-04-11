Швеція закупить польські БпЛА для України

11 апреля 2025 г., 10:25

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Як повідомляє «Мілітарний», посилаючись на польське видання Defence24, Швеція придбає польські безпілотники для Сил оборони України в межах військової допомоги.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон після відвідин польського виробника дронів.

«Я відвідав WB Group, і ви маєте справді вражаючі можливості у сфері безпілотників, ви дуже інноваційні. Але ми повинні мати більш збалансовані відносини щодо закупівель зброї між Польщею та Швецією, тому в нашому останньому пакеті допомоги Україні ми зарезервували деякі кошти для закупівель у польській оборонній промисловості», – сказав міністр в інтерв’ю виданню Rzeczpospolitej.

При цьому очільник оборонного відомства Швеції не уточнив, які типи безпілотників будуть замовлені у WB Group.

Як зазначається, також невідомо, якою буде потенційна вартість замовлення та його обсяги.

Українські військові вже мають досвід застосування на полі бою польських ударних дронів Warmate, а також і розвідувальних FlyEye виробництва WB Group.

У вересні торік під час Міжнародної виставки оборонної промисловості MSPO 2024 компанія WB GROUP представила новий концепт ударного безпілотника Warmate 50. Він призначений для виконання ударних завдань на значних відстанях.

Наприкінці березня уряд Швеції виділив понад 7 млн євро на коаліцію дронів та коаліцію з розмінування.

У міністерстві оборони країни зазначили, що підтримка на загальну суму 80 мільйонів шведських крон є частиною 18-го пакета військової допомоги Україні, вартість якого оцінюється у 1,22 мільярда доларів (13,5 млрд шведських крон).

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