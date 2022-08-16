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Штучний інтелект від IT-Enterprise прискорить українському бізнесу пошук партнерів

16 августа 2022 г., 17:15
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Штучний інтелект від IT-Enterprise прискорить українському бізнесу пошук партнерів

Команда компанії IT-Enterprise розширила використання штучного інтелекту (АІ) на платформі комерційних торгів SmartTender.biz. Сучасні алгоритми допомагатимуть юридичним особам і ФОП оперативно знаходити по своїм заявкам релевантні пропозиції від постачальників, а виробникам – нових замовників.

Новий інструмент Smart Procurement дає можливість представникам малого, середнього і великого бізнесу збирати заявки від усіх підрозділів в єдиному місці, групувати їх у план закупівель і на його основі створювати тендери за кілька хвилин. Як вважають в IT-Enterprise, таке впровадження дозволить українському бізнесу мати економію до 30% під час закупівель, та оперативно знаходити постачальників.

Сьогодні український бізнес має надскладну задачу перебудовувати та постійно шукати нових постачальників. Адже процеси зруйновані, частина виробників призупинила роботу, цілі групи товарі знайти надзвичайно складно, все важливішим в умовах розбалансованої економіки стає вартість продукції. Фактично бізнес перебудовує логіку закупівель, а сучасна автоматизація допомагає розв'язувати задачі по оперативному пошуку сторонами один одного.

Як відзначається, наразі на платформі SmartTender.biz зареєстровані понад 90 тис. постачальників.

Штучний інтелект IT-Enterprise прискорить українському бізнесу пошук партнерів

 

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