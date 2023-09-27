Щонайменше половина популярних в Україні мобільних застосунків для фінансів – російські

27 сентября 2023 г., 16:25

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Фінтех-стартап Saldo Apps та аналітичний сервіс для мобільних застосунків ASObot з групи IT-компаній Netpeak Group провели дослідження, в якому виявили, що більшість популярних в Україні фінансових додатків мають російське походження.

Наразі найбільші крамниці застосунків App Store та Google Play налічують понад тисячу різних програм для обліку персональних фінансів. З них в Україні користуються популярністю близько 100. Дослідники зібрали та проаналізували інформацію про походження, кількість встановлень та доходи близько сотні додатків цієї категорії. Вони виявили, що 50% нових встановлень все ще припадає на додатки, які розроблені у рф.

За оцінками спеціалістів, за півтора року з початку повномасштабного вторгнення українці заплатили за користування російськими фінансовими додатками понад 250 тис. дол. Становище ускладнює те, що більшість російських додатків для обліку особистих фінансів мають або українську локалізацію, або інтеграцію з українськими банками.

Проблема російських застосунків в Україні стоїть особливо гостро ще й тому, що крім грошей українці добровільно передають свої персональні дані. Згідно з федеральним законом 152-ФЗ персональні дані російських користувачів повинні зберігатися на території рф та оброблятися федеральними органами державної влади. Якщо російські розробники не виділили окремі сервери поза межами рф для зберігання даних українців, це може означати, що всі дії українських користувачів, включаючи пожертви на ЗСУ, фіксуються на території агресора.

Для того, щоб українці могли відмовитися від ворожих фінансових додатків, компанії Saldo Apps та ASObot створили пам’ятку. З її допомогою користувачі зможуть визначити небезпечні додатки та уникнути передачі їм своїх коштів та персональних даних. Серед 16 найбільш популярних російських додатків в Україні команда розробників виділяє: «Манібокс», Money manager, CoinKeeper, Zenmoney, «Журнал витрат» та інші.

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