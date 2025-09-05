Що спільного між барометром і ChatGPT?

Пару днів тому вкотре зіткнувся з описом історії про студента на іспиті з фізики і задачею про барометр. Історія досить довга але легко гуглиться, тому залишу тільки суть.
Завдання на іспиті: виміряти висоту будівлі за допомогою барометру.
Очікувана відповідь: використати різницю атмосферного тиску.
Відповідь студента після довгого мовчання: скинути барометр з даху і порахувати час падіння.
Викладач розгубився. Технічно правильно, але навіщо в задачі барометр?
Тоді студент видав ще кілька варіантів: використати барометр як лінійку, як маятник, або просто обміняти на інформацію у двірника. В деяких переказах було до 20 варіантів відповідей. А скільки ви можете придумати?
Сьогодні ми маємо схожу ситуацію з АІ.
«Просто спитай ChatGPT» стало універсальною відповіддю на будь-яку задачу. І так, АІ може знайти десятки варіантів рішень. Креативних і не дуже. Але...
Чи розуміємо ми, чому саме це рішення правильне?
Чи можемо оцінити якість результату?
Чи знаємо межі застосування методу?
АІ - як барометр у згаданій історії. Ним можна «виміряти висоту» в будь-якій задачі. Але ключ в тому, що студент вже знав стандартну правильну відповідь, а вже потім шукав альтернативи і проявляв креативність.
Сьогодні ми часто робимо навпаки: шукаємо креативні АІ-рішення, не розуміючи фундаментальних принципів предметної області.
Креативність у використанні інструментів - це чудово. Але вона має стояти «на плечах експертизи», а не замінювати її.
А як вам здається - чи не втрачаємо ми фундаментальні навички розв'язування задач, покладаючись на АІ у всьому?
P.S. Той студент, до речі, був Нільс Бор - майбутній нобелівський лауреат. Так пишуть в історіях, але мені здається, що Бора "вписали" в цю історію для підняття її значущості. Сьогодні варто пам'ятати: АІ знає багато відповідей, але розуміння - це все ще наша робота.
