Shell выбирает Siemens Polarion для основы цифровизации своих глобальных процессов

21 апреля 2021 г., 16:05

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Компания Royal Dutch Shell выбрала ПО Polarion Requirements, разработанное Siemens, в качестве основного инструмента для управления потоком требований в глобальной экосистеме проектов капитального строительства Shell. Тем самым Shell расширяет применение Polarion и выводит его на новый уровень – решение Siemens позволит ускорить развитие цифрового предприятия и эффективнее перейти от «бумажных» процессов к работе с фокусом на данные. Кроме того, это повысит производительность цифровых проектов и комплексных требований на протяжении всей цепочки поставок Shell.



В настоящее время Shell использует Polarion (инструмент портфеля Xcelerator Siemens, объединяющий ПО и услуги) для обеспечения максимальной эффективности и прозрачности взаимодействия между группами разработки проектов. ПО объединяет проектные команды Shell за счет применения методов системного проектирования. Это способствует оперативному и эффективному сбору, проработке, утверждению и аудиту требований, предъявляемых к комплексным системам, на протяжении всего жизненного цикла проекта.



«Ежегодно Shell инвестирует миллиарды долларов в новые проекты капитального строительства, следуя целям по переходу на альтернативные источники и защите климата, в частности, стремясь к достижению нулевого уровня выбросов при производстве электроэнергии к 2050 г. Для этого нам нужны надежные партнеры. Именно поэтому мы работаем с Siemens над созданием продуманного комплексного инновационного решения по требованиям, – сказал главный руководитель отдела системного проектирования Джеймс Хауг. – ПО для проработки требований Polarion – ключ к усовершенствованию нашего цифрового предприятия. По мере стандартизации и внедрения Polarion в глобальных масштабах мы ожидаем повышения эффективности и снижения затрат как на уровне компании, так и во всей внутренней цепочке поставок и в проектных экосистемах».



Siemens и Shell вместе работали над конфигурированием решения Polarion, чтобы обеспечить скорейшее достижение целей концерна в области цифровой трансформации. Стратегия партнеров подразумевала преобразование корпоративных спецификаций в данные с помощью Polarion, на основе которых потом автоматически формируются отчеты и другие документы. В результате информация, касающаяся стандартов и требований, стала доступнее, а данные можно изменять в режиме реального времени через удобный интерфейс. Это способствует повышению эффективности рабочих процессов на протяжении жизненного цикла проекта. За первый год использования Polarion компания Shell быстро внедрила это решение на многочисленных проектах по всему миру.

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