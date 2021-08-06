SharePoint Online — цифровой хаб для корпоративных документов

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SharePoint является синонимом «управления документами» с момента создания продукта. А усиленный инструментами для построения интрасети, он становится основной платформой для совместной работы, быстрых коммуникаций и качественных процессов в компании. В рамках вебинара «SharePoint Online: цифровой hub для хранения корпоративных документов» продуктовый и системный архитектор компании SMART business Владимир Москаленко представил основные аспекты управления корпоративными договорами в единой системе, создания алгоритмов работы с ними, о том, как сделать подготовку и согласование контрактов быстрыми и простыми.

SharePoint Online является одним из сервисов, которые входят в семейство Office 365, или Microsoft 365, как сейчас позиционируются эти сервисы. В чем преимущества и как можно использовать этот продукт?

К SharePoint Online можно подключаться с любого устройства, мобильного, планшетного, ПК. У него есть свое нативное приложение SharePoint App для самых популярных версий мобильных ОС, есть возможность хранить файлы и иметь к ним доступ из любого места, где есть Интернет, будь то мобильный или стационарный. Это позволяет пользователям оставаться мобильными при работе с документами, совместной работе с коллегами, при проектной деятельности и т. п. При этом Microsoft в рамках SharePoint Online и в целом платформы Office 365 предлагает пользователям очень гибкие инструменты с помощью Office Web Applications, позволяющими работать с документами в браузере и при этом обеспечивается максимальная безопасность, максимальная гибкость в предоставлении доступа. Это достигается благодаря широким возможностям Office 365, благодаря тому, что Microsoft в свои сервисы, в свои продукты постоянно внедряют самые современные инструменты по защите информации, по безопасности данных. Microsoft также предоставляет единый подход к управлению всеми сервисами.

Чем по сути является SharePoint? Это довольно сложная многофункциональная платформа, которая содержит компоненты для совместной работы, поиска информации, автоматизации бизнес-процессов, выполнение бизнес-анализа, визуализации данных. Это делается благодаря совокупности сервисов. Однако все данные можно хранить в одном месте, в единой среде SharePoint и предоставлять доступ другим сотрудникам и другим организациям.

Какие роли в организации работают с SharePoint, как они его используют? Например, прежде всего — это ИТ-руководители. Им необходимы работа с документами, постоянный доступ к информации. Они должны также организовывать совместный доступ своим сотрудникам для работы с файлами, с корпоративной информацией и т. д. Руководители должны согласовывать или утверждать документы, одновременно производя поиск и анализ, управлять в целом процессами совместной работы с данными компании. SharePoint обеспечивает все эти функции и предоставляет широкий спектр возможностей для ИТ-руководителей. Следующие — это менеджеры проектов, руководители проектных групп, которые постоянно находятся во взаимодействии с рабочими группами, с членами команды, с подрядчиками и т. п. Это взаимодействие сопровождается постановками задач, аналитическими сводками, промежуточными сводками о проекте и генерацией отчета на основе тех данных, которые хранятся на сайтах SharePoint в библиотеках и списках. Далее, по техническим ролям, это архитекторы, ИТ-специалисты, разработчики. Они используют SharePoint как платформу для создания каких-то бизнес-решений, серверных решений, которые взаимодействуют с другими системами, поскольку SharePoint Online включает набор API, которые позволяют интегрироваться с другими платформами, с другими системами, а не только с Microsoft. Это дает возможность построения целостного хаба, в который будет либо стекаться вся информация, либо отображаться с разных внешних систем. Все это благодаря гибким возможностям разработки. Плюс Microsoft предлагает сейчас в рамках сервисов SharePoint Online использовать самые современные подходы к разработке, в частности, для разработчиков TalkNet либо front-end. Таким образом, SharePoint Online могут пользоваться все роли в компании, все, кто работает так или иначе на своих ПК, ноутбуках или мобильных телефонах, кто взаимодействуют со своими коллегами, кому необходимо постоянно находиться в рабочей среде и эффективно использовать бизнес-процессы, которые происходят в компании. Для разработчиков — это создание качественных решений, для руководителей — обеспечение качественного управления процессами.

Как можно строить и управлять тем, с помощью чего хранятся данные? Есть такой термин как интрасеть (intranet). В первую очередь данные компании хранятся на сайтах, и SharePoint Online предлагает базовые и простые вещи, которые позволяют любому техническому специалисту создать свою интрасеть, при этом нет ограничений на масштабы компании и техническую подготовку специалистов. Стартовать нужно с создания сайтов-концентраторов, или хабов, которые содержат информацию о других сайтах. Они позволяют построить единую иерархию, единую среду работы, которая базируется на двух основных шаблонах сайтов. Это сайты рабочей группы (Team Sites) и сайты коммуникаций (Communication Sites). У них разное предназначение и разные предлагаемые инструменты. При этом Microsoft позиционирует Team Sites и Communication Sites для разных бизнес-задач.

Кто же может создавать и настраивать эти сайты? Это все показано на следующем слайде.

Кто может создавать и настраивать сайты

В чем же преимущество хаб-сайтов перед двумя вышеупомянутыми? В первую очередь, это объединение информации, второе — это создание единого корпоративного подхода к оформлению, то есть, это базовые элементы навигации, это логотипы, UI. Благодаря этим сайтам можно создать единую корпоративную сеть и корпоративный портал, для того чтобы пользователи имели единое представление о том, как и где хранятся данные. Хаб-сайт также позволяет организовать единую область поиска и искать на всех сайтах и дочерних сайтах сети. То есть, пользователь может с помощью инструментов поиска найти любую информацию, которая расположена на каких-то дочерних сайтах либо в определенных библиотеках документов. Естественно, это все регламентируется правами доступа.

Следующий вопрос - в чем разница между Team Sites и Communication Sites. Первый сайт, как следует из названия, предназначен для работы какой-то группы, то ли это проектная группа, то ли просто группа участников, которая работает над какой-то одной задачей. Скажем, данной группе необходимо создать какое-то изолированное пространство, в котором можно делиться, во-первых, документами, во-вторых, создавать какую-то базу знаний с помощью веб-страниц, с помощью списков, быстрых ссылок на другие ресурсы. Типичное применение Team Sites — это сайты и проекты. В свою очередь, Communication Sites рекомендуется использовать для построения неких новостных лент. Причем эти ленты могут агрегировать в себе информацию и от других коммуникационных сайтов, и из других источников, можно подключать внешние специальные сети, к примеру, Facebook или LinkedIn, можно также организовать общую коммуникацию в рамках всей организации. С помощью данных двух шаблонов можно построить системы, начиная от небольших корпоративных порталов и заканчивая такими бизнес-приложениями и процессами, как система документооборота или система управления проектами.

Следующей немаловажной моделью является работа с доступами и разрешениями. SharePoint Online, как и в целом платформа Office 365, предлагает очень широкие возможности по предоставлению документов. В частности, в SharePoint Online можно оперировать такими понятиями, как группа пользователей, группа безопасности, группа персональных пользователей, изолированный пользователь. Можно также создать группу пользователей, например, в Active Directory (AD), и с помощью AD предоставлять разрешения доступа к информации, хранящейся на SharePoint. Если же в AD нет групп безопасности, то у SharePoint есть своя модель таких групп. Причем, когда создается некий сайт, то по умолчанию генерируются три самые популярные группы безопасности — это Owner, члены которой имеют самые широкие права на данном сайте, это Members, которые имеют право редактировать, но не предоставлять доступ другим участникам, и группы Visitors, которые имею право только просматривать и читать. Если же необходимо смешать права, либо предоставить персональные права определенному пользователю, то можно не создавать группы, а использовать так называемые уровни разрешений или предоставлять их напрямую либо пользователю, либо группе. Таких уровней доступа шесть, а седьмой — это смешение прав.

Следующим элементом является Scope (область действия), в которой нужно дать разрешение. Его можно дать на уровне сайтов, на уровне списков либо библиотек или на уровне каждого элемента списка. В этом заключается преимущество SharePoint, когда можно предоставить право отдельному пользователю на отдельный документ в рамках системы. При этом он не видит ни остальные сайты, ни остальные документы.

В SharePoint есть такое понятие, как наследование разрешений, то есть, к примеру, если предоставлены права на уровне сайта, то по умолчанию данные разрешения будут распространены на все дочерние элементы. Соответственно, есть возможность также прервать это наследование разрешений, причем на разных уровнях. В целом данная система позволяет построить гибкую и безопасную модель управления разрешениями, сложную, но прозрачную с точки зрения управления и проверки прав доступа пользователей.

Следующая часть была посвящена совместной работе и управлению документами. Она началась с обсуждения понятий и компонентов информационной модели, таких как коллекция сайтов, подсайты, библиотеки документов, списки.

Самыми основными понятиями являются коллекция сайтов, в которую входят сайт верхнего уровня и подсайты. В любой коллекции сайтов следующим элементом является сайт верхнего уровня, на котором собственно и начинается работа и даются права на все остальные элементы. Далее, можно создавать подсайты, на них — подсайты следующего уровня и т. д., то есть, иерархия практически не ограничена. Далее, на этих сайтах создаются списки и библиотеки. То есть, когда переходят на уровень сайта, на нем нужно организовать хранение данных. На уровне сайтов есть библиотеки документов, списки и веб-страницы. Основное предназначение библиотеки документов — хранение документов, файлов, а списки — это хранение информации, которая представлена в виде записей. Ну и веб-страницы позволяют визуализировать то, что было создано в библиотеках документов, списках либо это просто контент веб-страницы, который предназначен для описания, например, какой-либо статьи. Это обычная html-страница.

С библиотекой документов можно выполнять такие действия, как добавление, изменение, удаление папок и файлов. Соответственно, можно предоставлять доступ для совместного редактирования и загрузки документов. Предоставление доступа — это предоставление персонифицированных прав, которые могут быть даны на уровне библиотеки документов, отдельной папки или файла. При этом можно следить, что сделал тот или иной пользователь, хранить историю изменений файлов и поддерживать основные и минорные версии: когда нужно поработать над каким-то документом, то создается минорная версия, когда документ готов к публикации, публикуется основная версия. Можно просмотреть, кем и когда изменялся документ. В принципе, остается вся история. Благодаря тому, что SharePoint предоставляет возможности по восстановлению данных, то в течение 93 дней можно их восстановить. Когда ведется работа в проектной группе, когда кто-то меняет какой-то файл, необходимо получать уведомления. Это также возможно. В любой библиотеке документов можно построить автоматические уведомления, выбрав, о чем нужно получать информацию, например, на электронную почту. Это может быть информация об изменениях, информация о загрузке или удалении файлов либо о любом изменении этой информации в системе. Можно также создавать пользовательские представления библиотеки документов. Что здесь имеется в виду? Когда, например, кому-то удобно смотреть просто список документов, а кому-то нужно сгруппировать по определенным метаданным те или иные документы. С использованием библиотек документов строятся такие системы, как документооборот, проектная документация и т. п.

Списки дают табличное представление с возможностью совместного использования участниками группы и другими пользователями сайта. Здесь можно предоставить права отдельному элементу списка. Списки предоставляют широкие возможности форматирования, визуализации и категоризации элементов.

Это все можно объединить. Благодаря спискам и библиотекам SharePoint можно создать некую backend-систему, которая будет хранить в себе все файлы, все записи и всю информацию, необходимую для построения бизнес-приложений. При этом, для того чтобы расширять возможности визуализации либо ввода информации для хранения референсных документов можно использовать элементы программирования для создания каких-то своих систем, а можно воспользоваться технологией Microsoft Power Automate и дополнить функциональность для конечных пользователей, чтобы они имели возможность хорошо визуализировать информацию, удобно вводить данные и иметь доступ с любого устройства.

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