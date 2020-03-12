Сеть 4G в киевском метро обещают развернуть до конца года

12 марта 2020 г., 15:15

12 марта 2020 г. депутаты «Киевского городского совета» проголосовали за решение о плате за доступ к инфраструктуре, которое позволяет «Киевстар» вместе с «Vodafone Украина», lifecell и компанией Huawei, начать полноценное развертывание 4G в киевском метрополитене.

Благодаря этому решению «Киевсовета» до конца первого полугодия 4G будет включен на станциях «Житомирская», «Святошин», «Героев Днепра», «Минская», «Оболонь», «Сырец», «Дорогожичи» и «Лукьяновская», а до конца 2020 г. скоростной мобильный интернет появится на всех станциях и тоннелях метро.

Напомним, 5 марта операторы запустили 4G на первой станции метро – «Академгородок». За первую неделю скоростным мобильным интернетом на этой станции воспользовались 60 тыс. абонентов «Киевстар».

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