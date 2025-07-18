SES з придбанням Intelsat розширила власне угрупування супутникового зв'язку

18 июля 2025 г., 17:35

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Компанія в галузі космічних рішень SES оголосила про завершення придбання Intelsat. В результаті утворився посилений глобальний оператор супутникового зв'язку з розширеним угрупованням зі 120 супутників на двох орбітах. Нова компанія зможе скористатися досвідом своїх кваліфікованих фахівців і поглибленими вертикальними знаннями для надання інтегрованих багатоорбітальних, багатосмугових супутникових і мережевих рішень для підприємств і державних установ по всьому світу, перетворившись таким чином на більш потужного багатоорбітального оператора з часткою доходу близько 60% в сегментах ринку, що стрімко зростають на цей час.

Завдяки мережі світового класу, яка налічує близько 90 супутників на геостаціонарній орбіті (GEO), майже 30 середньоорбітальних супутників (MEO), а також стратегічному доступу до супутників на низькій навколоземній орбіті (LEO) та розгалуженій наземній мережі, компанія SES тепер може надавати рішення для забезпечення зв'язку з використанням додаткових смуг спектра, включаючи C-, Ku-, Ka-, військові Ka- і X-діапазони, а також надвисокі частоти.

Після повної інтеграції всіх активів і мереж компанія SES займатиме міцні конкурентні позиції, що дозволить їй більш ефективно задовольняти висхідну динаміку потреб своїх клієнтів, включаючи урядові установи, авіаційну та морську галузі, а також засоби масової інформації по всьому світу.

Ця угода зміцнює фінансову базу SES, а прогнозований дохід складе 3,7 млрд євро. Очікується, що сукупний скоригований показник EBITDA об'єднаної компанії в розмірі 1,8 млрд євро буде зростати на рівні середнього однозначного показника CAGR. Цей зміцнений фінансовий показник підкріплюється сукупним портфелем замовлень на суму понад 8 млрд євро, що забезпечує чітку прогнозованість майбутніх потоків фінансових надходжень.

Завдяки об'єднанню двох компаній SES розраховує отримати синергетичний ефект із загальним чистим поточним доходом у розмірі 2,4 млрд євро, що відповідає річному показнику в обсязі приблизно 370 млн євро, причому 70% заощаджень планується досягти протягом трьох років після завершення угоди. Ця економія буде досягнута в основному коштом раціоналізації операційної діяльності, оптимізації витрат на потужності та підвищення ефективності закупівель, а також завдяки стратегічній інтеграції супутникових угруповань і наземної інфраструктури.

Штаб-квартира SES, як і раніше, знаходиться в Люксембурзі, а акції компанії торгуються на фондових біржах Парижа та Люксембургу. Компанія також має значну присутність у США, де її головний північноамериканський офіс розташований у місті Маклін, штат Вірджинія.

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