ServiceNow вперше за квартал заробила 2 млрд дол.

28 апреля 2023 г., 12:25

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ServiceNow, розробник корпоративного програмного забезпечення, оприлюднила фінансові результати першого кварталу - вперше подолавши бар’єр у 2 млрд дол.

Компанія повідомила про чистий прибуток у розмірі 150 мільйонів доларів, в порівнянні з прибутком у 75 мільйонів доларів роком раніше. Прибуток, скоригований на витрати, склав $2,38 на акцію, а виторг підскочив на 22% порівняно з попереднім роком до 2,097 млрд дол.

Уолл-стріт очікував прибуток лише $2,04 на акцію при виторзі у 2,08 млрд дол., тож результати виявилися значним покращенням.

Представники ServiceNow також заявили, що очікують, що дохід від підписки збільшиться більш ніж на 23% за весь фінансовий рік, до 8,52 мільярдів доларів. Це значно перевищує попередній прогнозний діапазон від 8,44-8,5 млрд і є вищим за оцінки аналітиків.

На поточний квартал компанія ServiceNow прогнозує дохід від підписки на рівні 2,04 млрд дол., що також трохи перевищує прогноз Уолл-стріт.

Голова та виконавчий директор ServiceNow Білл МакДермотт (Bill McDermott) заявив, що компанія досягла потужного поєднання зростання та прибутковості. «Керівники вищого рівня активно інвестують в корпоративні платформи, які забезпечують значний вплив на бізнес, - підкреслив він. - Незалежно від того, чи це скорочення витрат, чи інновації для стимулювання зростання. І ServiceNow є інтелектуальною платформою для наскрізної цифрової трансформації».

Нагадаємо, ServiceNow є провідним гравцем на ринку програмного забезпечення для автоматизації робочих процесів, продаючи додатки, які допомагають компаніям організувати та автоматизувати роботу персоналу, обслуговування клієнтів. Компанія була заснована ще у 2003 році, але офіційно перетворилася на фірму з розробки корпоративного програмного забезпечення у 2014 році. Таким чином, їй вдалося подолати бар’єр доходів у 2 мільярди доларів менш ніж за дев’ять років, що зробило її найшвидше зростаючєю у сегменті корпоративного програмного забезпечення. Цікаво, що коли Білл МакДермотт прийшов у компанію в 2019 р. попередній рік компанія завершила з річним доходом у 2,6 млрд дол. А зараз майже така сума за квартал

«Ми є платформою для наскрізної цифрової трансформації, - наголосив Білл МакДермотт. - Ми вийшли на новий рівень».

Замість того, щоб скорочувати витрати, цього року ServiceNow фактично витрачала чимало грошей, зокрема, через свій інвестиційний підрозділ ServiceNow Ventures. У кварталі, що минув, вона очолила нові раунди фінансування таких стартапів, як OneSignal, розробника платформи для залучення клієнтів, а також постачальника послуг з безпеки даних Immuta.

Компанія також запустила велике оновлення своєї платформи для автоматизації робочого процесу. Реліз ServiceNow Utah, анонсований минулого місяця, додав безліч нових функцій, пов’язаних зі штучним інтелектом і кібербезпекою.

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