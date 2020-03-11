Серверы Supermicro MegaDC оптимизированы для гипер-масштабных ЦОД

11 марта 2020 г., 17:15

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Компания Super Micro Computer представила новую линейку серверов MegaDC, в которую вошли первые в отрасли системы COTS, разработанные специально для гипермасштабных центров обработки данных.

Серверы MegaDC представляют собой гибкие платформы COTS, созданные специально для гипермасштабной ИТ-инфраструктуры. Новые системы отличаются уменьшенным количеством компонентов и оптимизированной конструкцией блока распределения питания и соединительной платы, что призвано повысить их рентабельность и надежность. Для дополнительной адаптируемости серверы поддерживают открытые стандарты (включая OpenBMC), обеспечивая настраиваемый контроль над функциональностью и управление версиями. Модули I/O (AIOM) поддерживают платы OCP V3.0 SFF, а также стандартные резервные источники питания (CRPS).

«Продолжая быстро наращивать производственный потенциал, Supermicro занимает оптимальные позиции для обслуживания гипермасштабных ЦОД, — прокомментировал президент и генеральный директор компании Чарльз Лян (Charles Liang). — Учитывая данный фактор, мы разработали новую линейку серверов MegaDC, предназначенную исключительно для интернет-центров обработки данных. Новые серверы сокращают время развертывания систем и обеспечивают оптимальные показатели производительности на каждый Ватт затрачиваемой электроэнергии и каждый доллар инвестиций. Мы прекрасно понимаем, что крупные дата-центры часто сталкиваются с проблемой длительных сроков выполнения заявок в пиковые периоды, а также могут время от времени переживать спад деловой активности. Команда Supermicro стремится помогать им в решении трудностей с подобным колебанием спроса путем поддержания надлежащего уровня материально-технических резервов для наших новых серверов MegaDC».

В линейку MegaDC вошли пять новых систем Х11, включая две системы 1U и три системы 2U, обеспечивающие облачное развертывание с достаточной экономией от масштаба. Все системы MegaDC поддерживают два новых процессора 2nd Gen Intel Xeon Scalable, 16 слотов для модулей памяти, слот AIOM, два порта 25G Ethernet и OpenBMC. В число дополнительных преимуществ входит крупноузловая упаковка, экономящая время на распаковку, оптимизированная механическая конструкция, обеспечивающая максимально свободный доступ воздуха к CPU, памяти и GPU, а также одноканальный блок распределения энергии 12 В с низким сопротивлением, повышающий доступность и энергоэффективность системы.

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