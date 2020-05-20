Серверы Lenovo ThinkSystem удерживают лидерство в отрасли! 

20 мая 2020 г., 17:17

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Компания Lenovo объявила, что серверы Lenovo ThinkSystem получили 154 мировых рекорда производительности. Среди них 86 рекордных показателей были достигнуты на системах с процессорами Intel Scalable второго поколения, 43 – с использованием процессоров Xeon Scalable первого поколения и еще 25 – с процессорами AMD EPYC второго поколения. Такое количество передовых результатов в полтора раза превышает показатели других поставщиков серверов и свидетельствует о лидерской позиции в отрасли.



Рекордные показатели производительности зафиксировали при различных рабочих нагрузках, включая работу с приложениями, проведение инженерно-технических вычислений, управление данными, разработку и тестирование программ. Эти мировые рекорды Lenovo получила на различных платформах ThinkSystem на базе процессоров Intel и AMD и с разным количеством процессоров: от одного до восьми. Это демонстрирует способность Lenovo проектировать системы на различных архитектурах, которые способны выдерживать значительные нагрузки и создавать ценность для клиентов из разных сфер.



Многие мировые рекорды производительности установили стоечные серверы ThinkSystem SR950 и SR650, оснащенные новыми процессорами Intel Xeon Scalable второго поколения. Они предлагают повышенную производительность по сравнению с процессорами первого поколения, а также поддержку быстрой памяти TruDDR4 2933 МГц. ThinkSystem SR950 и SR650 оснащены энергонезависимой памятью Intel Optane DC, которая спроектирована специально для рабочих нагрузок центров обработки данных. Optane DC предлагает новый, гибкий уровень памяти, обеспечивает сбалансированное сочетание емкости, доступности и энергонезависимости.



Высокие результаты также зафиксировали на стоечных серверах ThinkSystem SR655 и SR635 на базе процессоров AMD EPYC второго поколения. Это новейшие однопроцессорные стоечные серверы высотой 2U и 1U соответственно. Процессоры AMD EPYC 7002 подходят для приложений с большим объемом операций ввода-вывода и требующих значительных вычислительных ресурсов. Серверы Lenovo ThinkSystem SR860, SR850, SN850, SN550 и SD530 на базе процессоров Intel Xeon Scalable второго поколения также продемонстрировали отличные результаты.



Большинство устройств ThinkSystem оборудованы программными решениями Lenovo XClarity, которые упрощают и автоматизируют создание инфраструктуры серверов Lenovo и управление ею. Новая система Lenovo XClarity Controller позволяет стандартизировать и упростить базовое управление сервером. Решение предлагает современный лаконичный интерфейс и быстрый доступ к основным действиям для удобной настройки серверов ThinkSystem. API-интерфейсы REST, соответствующие Redfish и другим стандартам отрасли, обеспечивают комфортное управление системами. XClarity Controller делает возможными загрузку в два раза быстрее по сравнению с серверами предыдущего поколения, а также до 6 раз более быстрое обновление программного обеспечения.



Среди передовых решений для централизованного управления ресурсами, которыми оборудованы серверы ThinkSystem, – Lenovo XClarity Administrator. Оно предназначено для сокращения времени отклика и расширения доступности решений на базе серверов Lenovo ThinkSystem и ThinkAgile. Технология позволяет определять и контролировать инфраструктуры Lenovo через интуитивно понятный графический веб-интерфейс, мобильное приложение XClarity Mobile, Windows PowerShell или Python. При желании можно подключать внешние высококлассные программные средства управления IТ-службами с использованием доступных API-интерфейсов REST.



Хотя описанные тесты производительности с рекордными показателями проводились на отдельных моделях устройств, все продукты линейки ThinkSystem воплощают передовые технологии и внимание к деталям. Такой подход обеспечивает исключительную производительность и надежность.

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