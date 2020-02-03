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Серверы хранения смогут обслуживать запросы намного быстрее

3 февраля 2020 г., 17:05
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Серверы хранения смогут обслуживать запросы намного быстрее

Современные системы хранения данных используют для обработки информации только один сервер, что замедляет получение данных пользователями. Резервный файловый сервер вступает в действие только при отказе основного сервера хранения.

В канадском Университете Ватерлоо разработали оптимизированную схему под названием FLAIR, которая позволяет использовать все серверы хранения, имеющиеся в данной сети. В этом случае, если основной сервер занят, то запрос пользователя автоматически выполняется другим сервером.

FLAIR будет представлена 25-27 февраля в Санта-Клара (штат Калифорния) на Симпозиуме USENIX по внедрению проектов сетевых систем.

«Ключевой предпосылкой для FLAIR стало недавнее появление программируемых сетей, — говорит профессор кафедры математики Самер Аль-Кишвани (Samer Al-Kiswany), соавтор статьи, описывающей FLAIR. — FLAIR использует новую передовую сетевую технологию для образуя интеллектуальный сетевой уровень, который может найти самый быстрый способ выполнения запроса информации».

По оценкам авторов, испытывавших FLAIR в новой программируемой сети университетского кампуса, она ускоряет извлечение запрошенных данных на 35-97% по сравнению с классическими подходами. Они считают, что FLAIR способна значительно улучшить производительность баз данных и движков обработки данных, на которых основаны многие важные приложения, такие как системы здравоохранения или обслуживания финансовых транзакций, социальные сети и службы электронной почты.


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