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Серверам Lenovo доступны возможности 3-го поколения Intel Xeon Scalable

8 октября 2020 г., 14:30
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Серверам Lenovo доступны возможности 3-го поколения Intel Xeon Scalable

 

 

Компания Lenovo представила системы ThinkSystem SR850 V2 и SR860 V2 и сообщила, что они являются первыми серверами, способными использовать преимущества уникальной функциональности третьего поколения процессоров Intel Xeon Scalable.

В новых Xeon Scalable удвоено – с 3 до 6 – количество соединений Intel Ultra Path Interconnect (UPI) между всеми процессорами и их памятью. Это значительно повышает производительность SR850 V2 и SR860 V2 для рабочих нагрузок с высокими требованиями к пропускной способности памяти и не оптимизированных для Non-Uniform Memory Access (NUMA). Дополнительно увеличивает пропускную способность поддержка новой памяти 3200 MT/s:  прирост до 12% по сравнению с памятью 2933MT/s .

Серверам Lenovo доступны возможности 3-го поколения Intel Xeon Scalable


Встроенная в Intel Xeon Scalable 3rd Gen поддержка нового формата данных, BFloat16 (BF16), поможет ускорить глубокое обучение и логический вывод для моделей ИИ по распознаванию изображений, обнаружению объектов, движкам рекомендаций, распознаванию речи и машинному/языковому переводу. BFloat16 использует 16 бит для представления значений с таким же динамическим диапазоном и точностью, как у 32-разрядного формата FP32, но со сниженными требованиями к памяти. Новые Intel Xeon Platinum 8300H и Gold 6300H / 5300H будут поддерживать интеграцию BFloat16 в популярных фреймворках – TenorFlow, PyTorch, OpenVINO.

Также благодаря новым чипам Intel серверы Lenovo смогут использовать модули постоянной памяти нового поколения (PMem) Intel Optane 200 объемом 128, 256 и 512 ГБ. Это обеспечивает беспрецедентный объём памяти, до 4,5 ТБ на сокет (6 модулей PMem 200 по 512 ГБ плюс 6 модулей DRAM DDR4 по 256 ГБ). Главным целевым приложением для PMem 200 Series является SAP HANA. Оно было первым ПО, которое в полной мере использовало возможности PMem 100 Series с режимом App Direct – размещение столбцовых данных HANA в постоянной памяти, увеличение размера SQL-запросов и ускорение перезапуска (для сохранения непрерывности бизнес-процессов).

Серверам Lenovo доступны возможности 3-го поколения Intel Xeon Scalable

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