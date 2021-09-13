Сервер Lenovo ThinkSystem SR650 V2 

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Lenovo ThinkSystem SR650 V2 — идеальный двухпроцессорный стоечный сервер высотой 2U для малых и крупных предприятий, которым необходимы высокая надежность, управление и безопасность, а также максимальная производительность, в сочетании с высокой гибкостью расширения для возникающих в будущем задач.

SR650 V2 предназначен для обработки широкого спектра рабочих нагрузок, таких как базы данных, виртуализация и облачные вычисления, инфраструктура виртуальных рабочих столов (VDI), безопасность инфраструктуры, управление системами, корпоративные приложения, потоковая передача мультимедиа, высокопроизводительные вычисления.

Решение основано на новом семействе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения (бывшее кодовое название «Ice Lake»). Этот чип имеет ряд преимуществ — высокая производительность 40 ядер, поддержка памяти 3200 МГц и PCIe Gen 4.0.

Сервер SR650 V2 предлагается в 28 различных конфигурациях, что гарантирует возможность настройки сервера в соответствии с потребностями возникающей рабочей нагрузки. Исключительная надежность, доступность и удобство обслуживания, а также высокоэффективная конструкция помогут улучшить бизнес-среду и снизить эксплуатационные расходы.

SR650 V2 поддерживает:

Один или два процессора Intel Xeon Processor Scalable третьего поколения.

До 40 ядер и 80 потоков.

Частота ядра до 3,6 ГГц.

Рейтинг TDP до 270 Вт.

До 32 модулей памяти TruDDR4 DIMM, работающих на частоте до 3200 МГц, означает, что у вас самая быстрая из доступных подсистем памяти.

Конфигурации из 2 модулей DIMM на канал для работы на номинальной скорости модулей памяти DIMM 3200 МГц.

Используя модули RDIMM 3DS объемом 128 ГБ, сервер поддерживает до 4 ТБ системной памяти.

Новую серию Intel Optane Persistent Memory 200 (можно установить до 16 модулей PMem вместе с обычной системной памятью).

До восьми графических процессоров одинарной ширины или до трех графических процессоров двойной ширины, что обеспечивает значительную вычислительную мощность в системе 2U.

До 40 2,5-дюймовых отсеков для жестких дисков с возможностью горячей замены, используя комбинации доступных спереди (до 24 отсеков), средних отсеков (8 отсеков) и отсеков с доступом сзади (8 отсеков).

20 отсеков для 3,5-дюймовых дисков для недорогих жестких дисков большой емкости. При желании можно комбинировать отсеки для 2,5-дюймовых и 3,5-дюймовых дисков.

16 дисков NVMe без превышения лимита на линии PCIe (подключение 1: 1) или до 32 дисков NVMe с превышением лимита 1: 2. Использование накопителей NVMe максимизирует производительность ввода-вывода накопителя с точки зрения пропускной способности и задержки.

12 дисков SATA с использованием встроенного контроллера SATA (дополнительный адаптер не требуется), что обеспечивает более низкую стоимость и высокую емкость.

Решение для хранения данных acity для рабочих нагрузок холодного или архивного хранения.

Сервер поддерживает высокоскоростные RAID-контроллеры Broadcom, обеспечивающие подключение SAS 12 Гбит/с.

Система предлагает возможности расширения ввода-вывода PCI Express 4.0 (восемь слотов) которые удваивают теоретическую максимальную пропускную способность PCIe 3.0. Слот PCIe 4.0×16 обеспечивает пропускную способность 64 ГБ / с, чего достаточно для поддержки сетевого подключения 200GbE. А также имеется специальный слот малого форм-фактора (SFF) OCP 3.0, соответствующий отраслевому стандарту, с интерфейсом PCIe 4.0×16, поддерживающий различные сетевые адаптеры Ethernet.

SR650 V2 предлагает коррекцию данных одного устройства (SDDC, Chipkill), адаптивную коррекцию данных двух устройств (ADDDC, Redundant Bit Steering), зеркалирование памяти и резервирование ранга памяти для избыточности.

Сервер имеет до двух резервных блоков питания с горячей заменой и до шести резервных вентиляторов с горячей заменой для обеспечения доступности критически важных бизнес-приложений.

Упреждающие оповещения позволяют предпринять соответствующие действия до возможного сбоя, тем самым увеличивая время безотказной работы сервера и доступность приложений. Оповещения могут выводиться через XClarity Controller (Lenovo XClarity Administrator, VMware vCenter и Microsoft System Center).

Встроенный контроллер XClarity Controller непрерывно отслеживает параметры системы, запускает предупреждения и выполняет действия по восстановлению в случае сбоев, чтобы минимизировать время простоя. А диагностика в UEFI с помощью Lenovo XClarity Provisioning Manager ускоряет выполнение задач по устранению неполадок и сокращает время обслуживания.

Имеется порт диагностики на передней панели сервера, чтобы можно было подключить смартфон с мобильным приложением XClarity Administrator Mobile для расширенных возможностей управления системой.

Lenovo XClarity Energy Manager в реальном времени собирает данные о мощности и температуре с сервера и обеспечивает автоматическое управление для снижения затрат на электроэнергию.

SR650 V2 предлагает следующие функции энергоэффективности для снижения эксплуатационных расходов:

Энергоэффективные компоненты системной платы помогают снизить эксплуатационные расходы.

Высокоэффективные блоки питания с сертификатами 80 PLUS Platinum и Titanium.

Твердотельные накопители (SSD) потребляют на 80% меньше энергии, чем традиционные вращающиеся 2,5-дюймовые жесткие диски.

В сервере используются шестиугольные вентиляционные отверстия, которые можно сгруппировать более плотно, чем круглые, что обеспечивает более эффективный поток воздуха через систему и, таким образом, снижает температуру вашей системы.

Дополнительный Lenovo XClarity Energy Manager обеспечивает расширенное уведомление о питании центра обработки данных, анализ и управление на основе политик, помогая снизить тепловыделение и снизить потребности в охлаждении.

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