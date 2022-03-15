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Середня доступність районних вузлів зв’язку Укртелекому складає 80%

15 марта 2022 г., 8:10

Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють. Послуги телефонії та інтернет-доступу надаються в усіх областях крім Чернігівської.

Фахівці компанії шукають можливість відновити послуги у Чернігівській області, де вони відсутні через пошкодження мережі від бойових дій.

З 13 березня середня доступність районних вузлів зв’язку складає 80%. При цьому в більшості областей вона наближається до 100%, але в деяких суттєво менша через пошкодження. Луганська 4%, Харківська 55%, Запорізька 71%.

Знято обмеження швидкості доступу до інтернету для приватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надається сервісам ЗСУ, органам державної влади та соціальній інфраструктурі.

Дякуємо колегам, які  працюють на відновленні послуг. Працівники компанії роблять все можливе для оперативного усунення пошкоджень.

Укртелеком дякує усім абонентам, хто  сплачує за послуги.

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