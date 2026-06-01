SentinelOne скорочує 8% штату та дає стриманий прогноз через тиск конкурентів

1 июня 2026 г., 15:25

0

Tweet

Компанія SentinelOne представила слабший за очікування аналітиків прогноз виручки на другий квартал та оголосила про плани скоротити приблизно 8% своєї робочої сили для оптимізації витрат та інвестування в перспективні напрямки, такі як AI, дані та хмарні технології.

Як повідомляє Reuters, на тлі цієї заяви, а також через недосягнення цільових показників виручки за перший квартал, акції компанії впали на 18% під час розширених торгів у четвер. Процес реструктуризації штату, який станом на січень 2026 року налічував понад 2900 повноцінних співробітників по всьому світу, принесе компанії одноразові витрати у розмірі близько 25 млн дол., з яких 15 млн дол. становитимуть прямі грошові виплати.

Наразі SentinelOne стикається з інтенсивним конкурентним тиском з боку значно більших суперників, серед яких CrowdStrike та Palo Alto Networks, а також Microsoft, яка активно інтегрує захисні функції безпосередньо у свої програмні пакети. Незважаючи на загальне зростання попиту на кібербезпеку через активізацію програм вимагачів та державних кіберзагроз, багато корпоративних клієнтів SentinelOne наразі змушені скорочувати власні бюджети, ретельніше аналізувати угоди та подовжувати цикли укладання нових контрактів.

За підсумками першого кварталу, який завершився 30 квітня, компанія зафіксувала виручку в розмірі 276,7 млн дол., що виявилося трохи нижче за очікувані ринком 277,3 млн дол. На другий квартал SentinelOne прогнозує виручку в діапазоні від 289 млн дол. до 291 млн дол., тоді як середній аналітичний прогноз за даними LSEG становив 292 млн дол. Скоригований прибуток на акцію у наступному кварталі очікується на рівні від 6 до 8 центів при ринкових очікуваннях у 8 центів, проте компанія підтвердила свої раніше оголошені прогнози щодо річної виручки та прибутку на 2027 фінансовий рік.

Рішення SentinelOne піти на масові звільнення є свідченням жорсткої консолідації на ринку кібербезпеки, де клієнти дедалі частіше віддають перевагу комплексним екосистемам від великих гравців. Стратегія SentinelOne щодо розвитку єдиної платформи Singularity, яка використовує AI для моніторингу та захисту кінцевих пристроїв, є технологічно правильною, проте компанії бракує масштабу для прямої цінової конкуренції з Microsoft. Падіння акцій на демонструє розчарування інвесторів тим, що компанія не здатна конвертувати загальне зростання кіберзагроз у випереджальні темпи фінансових продажів.

Головний ризик для SentinelOne полягає в тому, що скорочення персоналу може сповільнити темпи розробки нових продуктів у той момент, коли конкуренти діють максимально агресивно. Фінансування AI та хмарних рішень за рахунок звільнень є вимушеним кроком для збереження маржинальності в умовах, коли клієнти розтягують терміни підписання контрактів. Якщо компанії не вдасться швидко довести ринку переваги своїх оновлених AI алгоритмів, вона ризикує втратити статус самостійного лідера та стати потенційною ціллю для поглинання більшими технологічними конгломератами.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI