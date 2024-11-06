Сенсорний дисплей Raspberry Pi Touch Display 2 обійдеться в $60

6 ноября 2024 г., 17:35

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Компанія Raspberry Pi представила сенсорний дисплей нового покоління Raspberry Pi Touch Display 2, який пропонується за тією ж ціною $60, що і його попередник. При цьому новинка вирізняється вищою роздільною здатністю 720×1280 і тоншим формфактором.



Основні характеристики Raspberry Pi Touch Display 2 охоплюють:



- дисплей з діагоналлю 7″;

- активна область 88×155 мм;

- роздільна здатність 720×1280 (RGB)

- мультисенсорна ємнісна панель, що підтримує п'яти пальцевий дотик;

- повна підтримка ОС Raspberry Pi;

- живлення від Raspberry Pi.



Touch Display 2 живиться від Raspberry Pi та сумісний з усіма комп'ютерами Raspberry Pi, починаючи з Raspberry Pi 1B+ і далі, за винятком Raspberry Pi Zero, у яких відсутній необхідний порт DSI. Він кріпиться до Raspberry Pi за допомогою чотирьох гвинтів і постачається з кабелями живлення і передачі даних, сумісними як зі стандартними, так і з міні FPC роз'ємами. На відміну від свого попередника, Touch Display 2 інтегрує друковану плату драйвера дисплея в сам корпус дисплея, забезпечуючи набагато компактніший формфактор.



Як і його попередник, Touch Display 2 повністю підтримується Raspberry Pi OS, яка надає драйвери для підтримки п'яти пальцевого торкання та екранної клавіатури. Таким чином, забезпечується повна функціональність без необхідності використання клавіатури або миші. Попри те, що панель має портретний формат 720×1280, Raspberry Pi OS підтримує поворот екрана для користувачів, які вважають за краще використовувати його в альбомній орієнтації.



Повідомляють, Touch Display 2 випускатимуть щонайменше до 2030 року, що дасть змогу замовникам вбудованих і промислових пристроїв з упевненістю вбудовувати його у свої продукти та установки.

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