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Sergey Petrenko

Сенаторы разбирались в работе магазинов приложений Apple и Google

22 апреля 2021 г., 17:45
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Вчера прошли слушания в Сенате США, где сенаторы пытались разобраться в работе магазинов приложений Apple и Google и тому, насколько они соответствуют антимонопольному законодательству. В целом сенаторы остались скорее неудовлетворенными объяснениями топ-менеджеров магазинов – например, после долгого объяснения, как жесткий контроль за магазинами с разделением дохода способствует безопасности пользователей и приложений, глава комплаенса Apple отказался заявить, что вся комиссия уходит на расходы по безопасности и модерации. А объяснения от представителей Apple и Google, почему для Uber и приложений, продающих физические товары, делаются исключения в ставках комиссий, привели к признанию одного из сенаторов, что он себя чувствует юристом из пещерного века и просто не понимает аргументов компаний.

Сенаторы разбирались в работе магазинов приложений Apple и Google

В ходе слушаний выступали представители Match, Spotify и Tile – главный юрист Match (владельцы Tinder, утверждается, что общая комиссия магазинов на их приложениях составляет полмиллиарда долларов в год) сообщил, что после публикации заранее подготовленного заявления ему позвонил коллега из Google с вопросом, почему содержание заявления к слушаниям отличается от предыдущих комментариев компании. Выглядит, конечно, некрасиво. Tile подлил масла в огонь, сославшись на только что представленные AirTag от Apple – компания давно продает аналогичные метки, а новый продукт от Apple составит им серьезную конкуренцию. Правда, тут довольно сложно наехать на Apple – компания заранее открыла сторонним разработчикам к приложению Find My, которое есть на любом iPhone, а сам Tile до сих пор значился как featured аксессуар в Apple Store – что же им теперь, вовеки не задумываться даже о производстве устройства, полностью укладывающегося в продуктовую линейку, только потому, что его кто-то уже делает?

Нынешние слушания – это лишь слушания, без формальных последствий, хотя сенаторы и могут использовать услышанное для формирования позиций и подготовки законодательных предложений. Но внимание к платформам явно усиливается.

Сенаторы разбирались в работе магазинов приложений Apple и Google

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Good bless American Senate!

  

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